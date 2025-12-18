رئیس دفتر یونیسف در ایران: کانون اصلاح و تربیت یزد الگویی برای کل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دورینا اندرو جیتارو عصر پنجشنبه در جریان بازدید از کانون اصلاح و تربیت یزد، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه باز توانی و آموزش کودکان، فعالیت‌های این مرکز را نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت جامعه در اصلاح و تربیت دانست.

وی هدف از این سفر را آشنایی نزدیک‌تر با روند فعالیت‌ها و برنامه‌های تربیتی این مرکز عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۳۰ کانون اصلاح و تربیت در سراسر کشور فعال است و یزد نخستین مرکزی است که از آن بازدید می‌کنم.

وی با تأکید بر نقش همکاری نهادهای مردمی و اجتماعی در باز توانی نوجوانان اظهار داشت: در کانون یزد از ظرفیت جامعه و تشکل‌های مردمی برای اصلاح و تربیت استفاده می‌شود و امیدوارم این الگو در سایر استان‌ها نیز گسترش یابد.

جیتارو همچنین از آمادگی یونیسف برای پشتیبانی از برنامه‌های مشابه در دیگر استان‌ها خبر داد و افزود: هر جا که نیاز به حمایت باشد، سازمان یونیسف برای همکاری و تسهیل خدمات لازم آمادگی دارد.

رئیس دفتر یونیسف در ایران با اشاره به ضرورت نگاه انسانی به مقوله خطا و بزهکاری کودکان تأکید کرد: درست است که این نوجوانان مسئول رفتار خود هستند، اما نباید فراموش کرد که کوتاهی والدین و نظام آموزشی نیز در بروز چنین رفتارهایی نقش دارد. جرم، هویت انسانی کودک را از بین نمی‌برد و آنان باید فرصت دوباره برای بازگشت به جامعه داشته باشند.

وی در پایان، از سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس برای کودکان بزهکار قدردانی کرد و گفت: اقدامات و خدماتی که در کانون اصلاح و تربیت یزد ارائه می‌شود بسیار ارزشمند است و امید داریم چنین برنامه‌هایی در دسترس دیگر کودکان، حتی آنانی که مرتکب جرم نشده‌اند، نیز قرار گیرد.