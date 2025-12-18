  1. استانها
  2. یزد
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۸

رئیس دفتر یونیسف در ایران: کانون اصلاح و تربیت یزد الگویی برای کل کشور

رئیس دفتر یونیسف در ایران: کانون اصلاح و تربیت یزد الگویی برای کل کشور

یزد_ رئیس دفتر یونیسف در ایران با بیان اینکه خدمات کانون اصلاح و تربیت یزد الگویی برای سایر کانون‌ها است گفت: دسترسی به چنین خدماتی حتی برای کودکان غیربزهکار نیز فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دورینا اندرو جیتارو عصر پنجشنبه در جریان بازدید از کانون اصلاح و تربیت یزد، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه باز توانی و آموزش کودکان، فعالیت‌های این مرکز را نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت جامعه در اصلاح و تربیت دانست.

وی هدف از این سفر را آشنایی نزدیک‌تر با روند فعالیت‌ها و برنامه‌های تربیتی این مرکز عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۳۰ کانون اصلاح و تربیت در سراسر کشور فعال است و یزد نخستین مرکزی است که از آن بازدید می‌کنم.

وی با تأکید بر نقش همکاری نهادهای مردمی و اجتماعی در باز توانی نوجوانان اظهار داشت: در کانون یزد از ظرفیت جامعه و تشکل‌های مردمی برای اصلاح و تربیت استفاده می‌شود و امیدوارم این الگو در سایر استان‌ها نیز گسترش یابد.

جیتارو همچنین از آمادگی یونیسف برای پشتیبانی از برنامه‌های مشابه در دیگر استان‌ها خبر داد و افزود: هر جا که نیاز به حمایت باشد، سازمان یونیسف برای همکاری و تسهیل خدمات لازم آمادگی دارد.

رئیس دفتر یونیسف در ایران با اشاره به ضرورت نگاه انسانی به مقوله خطا و بزهکاری کودکان تأکید کرد: درست است که این نوجوانان مسئول رفتار خود هستند، اما نباید فراموش کرد که کوتاهی والدین و نظام آموزشی نیز در بروز چنین رفتارهایی نقش دارد. جرم، هویت انسانی کودک را از بین نمی‌برد و آنان باید فرصت دوباره برای بازگشت به جامعه داشته باشند.

وی در پایان، از سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس برای کودکان بزهکار قدردانی کرد و گفت: اقدامات و خدماتی که در کانون اصلاح و تربیت یزد ارائه می‌شود بسیار ارزشمند است و امید داریم چنین برنامه‌هایی در دسترس دیگر کودکان، حتی آنانی که مرتکب جرم نشده‌اند، نیز قرار گیرد.

کد خبر 6694156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها