تربیت درست خانواده در کاهش ارتکاب جرم تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نور محمدی عصر سه شنبه در دیدار با اعضای دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان اظهارداشت: از دیدگاه جامعه شناختی بیشترین عامل ارتکاب جرائم در اطفال و نوجوانان، خانواده و جامعه است.



وی افزود: حمایت از مددجویان زیر 18سال که در کانون های اصلاح و تربیت تحمل حبس می کنند برعهد ه دفتر حمایت از حقوق کودکان است که خوشبختانه همکاری های خوبی در این زمینه صورت گرفته است.



رئیس کانون اصلاح و تربیت پسران تصریح کرد: روان شناس و مددکار اجتماعی مستقر درکانون، با بررسی و مطالعه مشکلات کودکان و نوجوانان بزهکار، نسبت به ریشه یابی علل و انگیزه جرم، عدم تکرار آن و اصلاح شخصیت آنها اهتمام ویژه ای دارند.



نورمحمدی بیان کرد: ارتباط مؤثر با محاکم قضایی بخصوص دفتر حمایت ازحقوق زنان و کودکان دادگستری استان موجب تسریع در رسیدگی به پرونده مددجویان شده و آمار تحمل حبس کاهش یافته است.



این مسئول گفت: همکاری دفتر حمایت از حقوق کودکان برای کاهش انگیزه ارتکاب جرم در نوجوانان بزهکار ضروری است.



وی بازدیدهای دوره ای دفتر حمایت از حقوق کودکان و زنان استان را در روند اصلاح و تربیت مددجویان اثربخش دانست و افزود: بسیاری از مسائل فردی و خانوادگی مددجویان در بازدیدهای ادواری مطرح و با پیگیری این دفتر مرتفع می شود.



رئیس و اعضای دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان از نزدیک با مددجویان دیدار و گفتگو کردند.