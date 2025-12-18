‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای نسبت به اقدام یک آمریکایی در هتک حرمت قرآن کریم واکنش نشان داد.

حزب الله در این بیانیه با شدیدترین عبارات، جنایت شنیع و عمل زشت و تحریک آمیز یک آمریکایی را که هتک حرمت قرآن کریم است، محکوم کرد. این اقدام تجاوزی آشکار به مقدس‌ترین مقدسات مسلمانان و ارزش‌های دینی و انسانی است که تمامی ادیان آسمانی نماینده آن هستند.

حزب الله در این بیانیه تاکید کرد که فرهنگ نژادپرستانه و گفتمان نفرت‌انگیزی که توسط جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای در غرب تغذیه شده، عامل اصلی جسارت این افراط‌گرایان در ارتکاب چنین اعمال شنیعی است. این فرهنگ چندین دهه است با تحریک دولت‌های متوالی آمریکا و لابی‌های صهیونیستی، به منظور خدمت به پروژه‌های فتنه‌انگیز و استعماری خود به تحریف چهره اسلام پرداخته است.

حزب الله تأکید کرد که خودداری دولت آمریکا از اتخاذ هرگونه اقدامی علیه مرتکبین این اهانت‌ها، به بهانه دروغین آزادی بیان و عقیده، دلیلی است بر اینکه این دولت پوشش کامل را برای این اقدامات تحریک‌آمیز و خطرناک فراهم می‌کند. این رفتارها نشان‌دهنده شرارت ریشه‌دار در عمق جان سیاستمداران آمریکا است که هدف آن دامن زدن به نفرت دینی و شعله‌ور کردن درگیری‌ها بین ملت‌هاست.

به نوشته این بیانیه، این جنایت یک اقدام انفرادی نیست، بلکه این افراد عروسک‌های خیمه شب بازی استکبار جهانی برای تضعیف دین اسلام هستند، چرا که اسلام نماینده یک نظام ارزشی و اخلاقی است که سدی محکم در برابر بی‌بندوباری اخلاقی و جنایت و تجاوز علیه ملت‌هاست.

حزب الله در این بیانیه از امت عربی و اسلامی و مراجع دینی و فرهنگی و همچنین پیروان تمامی ادیان آسمانی، خواست تا گسترده‌ترین کمپین محکومیت را علیه این عمل جنایتکارانه و خبیث به راه اندازند و موضعی قاطع و روشن در رد این اقدام اتخاذ کنند، زیرا این اعمال شنیع به نفرت دامن می‌زند و تمامی تلاش‌ها برای تقویت تفاهم و صلح بین ملت‌ها را از بین می‌برد.

چند روز قبل یک نامزد انتخابات آتی کنگره آمریکا برای جلب توجه گروه‌های راست افراطی این کشور، به قرآن کریم اهانت کرد و آن را آتش‌زد.

وی در هنگام آتش زدن کتاب مقدس مسلمانان وعده داد که در صورت کسب رأی در انتخابات کنگره آمریکا به حضور اسلام در تگزاس پایان خواهد داد.

این فرد اسلام‌ستیز که سابقه حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نیز در کارنامه فعالیت‌های سیاسی خود دارد، مدعی شد که مسلمانان دنبال تصرف کشورهای مسیحی هستند.