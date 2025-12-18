  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۶

توقف موقت پروازها در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس

بندرعباس- به دلیل شرایط نامناسب جوی، پروازها در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان هرمزگان و وقوع باد جانبی شدید و طوفان که می‌تواند بر ایمنی پروازها تأثیرگذار باشد، در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس تا اطلاع ثانوی نشست و برخاست پرواز انجام نمی‌شود.

پرسنل فرودگاه بین‌المللی بندرعباس در آماده‌باش کامل قرار دارند و به محض نرمال شدن وضعیت جوی، خدمات فرودگاهی و پروازی از سر گرفته خواهد شد.

از مسافران محترم درخواست می‌شود جهت اطلاع از وضعیت پرواز خود با شماره ۱۹۹ (اطلاعات پرواز) تماس حاصل فرمایند و همچنین اخبار رسمی منتشر شده از سوی روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان هرمزگان را دنبال نمایند.

