  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱:۲۲

ریزش واحد مسکونی در بندرلنگه

بندرعباس - بر اثر باد و باران شدید بخشی از یک واحد مسکونی در بندرلنگه فرو ریخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وزش باد و بارش‌های شدید در بندرلنگه بخشی از یک واحد مسکونی در محله بلوکی بندرلنگه دچار ریزش شد.

طبق گزارش‌ها این حادثه در ساعات اخیر اتفاق افتاده و خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی به همراه نداشته است.

