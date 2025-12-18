ریزش واحد مسکونی در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وزش باد و بارشهای شدید در بندرلنگه بخشی از یک واحد مسکونی در محله بلوکی بندرلنگه دچار ریزش شد.
طبق گزارشها این حادثه در ساعات اخیر اتفاق افتاده و خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی به همراه نداشته است.
بندرعباس - بر اثر باد و باران شدید بخشی از یک واحد مسکونی در بندرلنگه فرو ریخت.
