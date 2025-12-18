  1. استانها
آغاز بارش شدید باران همراه با طوفان و رعدوبرق در سیریک

سیریک - از دقایقی پیش بارش شدید باران همراه با وزش بادهای تند، طوفان و رعدوبرق در شهرستان سیریک آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه بارشی که سومین موج از سامانۀ بارشی فعال در جنوب کشور موسوم به طوفان نوح است، از حوالی ساعت ۲۰ امشب از محدودۀ شهرستان پارسیان و میانۀ خلیج فارس و جزیرۀ کیش وارد هرمزگان شد.

این سامانه از ساعات اولیه وارد منطقه جنوب شرقی هرمزگان سیریک- جاسک و بشاگرد شده که موجب کاهش دید افقی و آب‌گرفتگی معابر در برخی نقاط شهری و روستایی شده است.

مسئولان محلی ضمن هشدار به شهروندان، از مردم خواستند از تردد غیرضروری، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های دریایی خودداری کنند.

همچنین نیروهای امدادی و خدماتی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و وضعیت جوی به‌طور مستمر رصد می‌شود.

