به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار سفیدچیان همچنین با اشاره به آمادگی کامل نیروهای تحت امر خود افزود: از نخستین ساعات بروز بارندگی و وقوع سیلاب در روستاهای قشم، به ویژه در مناطق کامل‌آباد و طولا، نیروهای سپاه با به‌کارگیری ۶ دستگاه تویوتا، یک دستگاه لودر و بیش از ۵۰ نفر از نیروهای رسمی و وظیفه، ضمن امدادرسانی و نجات خانواده‌های گرفتار در آب‌گرفتگی، اقدام به انتقال ۸ دستگاه خودروی گرفتار در سیلاب به مناطق امن کردند.

فرمانده قرارگاه مدینه در تشریح اقدامات انجام‌شده اعلام کرد: با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم، قرارگاه فرعی شهید رودکی نیروی زمینی سپاه و قرارگاه مدینه منوره، ضمن آماده‌سازی تجهیزات سنگین شامل لودر، گریدر، کمرشکن و خودروهای امدادی، نسبت به توزیع ۲۰۰ تخته پتو، ۴۰۰ عدد کنسرو ماهی طبخ‌شده و ۶۰۰ قرص نان تازه بین ۲۷ خانواده آسیب‌دیده اقدام کردند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر نیروهای سپاه افزود: به منظور پیشگیری از وضعیت ناپایدار جوی و تداوم خدمت‌رسانی، نیروهای ما در آمادگی کامل قرار دارند. همچنین یک ژنراتور ۲۰ کاوا برای تأمین برق اضطراری به مجتمع نان و زیرساخت‌های حیاتی جزیره اختصاص یافت.

فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان سپاه، سازمان منطقه آزاد، فرمانداری، هلال‌احمر و دستگاه‌های امدادی باعث شد با وحدت و سرعت، امنیت و آرامش به مناطق سیل‌زده بازگردد. این حرکت جلوه‌ای از اقتدار، همدلی و روحیه جهادی نیروهای سپاه در کنار مردم شریف جزیره قشم است.