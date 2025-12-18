فرماندار قشم: امدادرسانی به ۲٠ خانوار از اهالی روستای طولا انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری اظهار کرد: ۲۰ خانوار از اهالی روستای طولا در حومه شهر قشم که منازل آنان بر اثر بارندگی شدید روز گذشته دچار آبگرفتگی شده بود از این روستا به مرکز شهر قشم جابجا و اسکان داده شدند.

وی ادامه داد: منازل آسیب‌دیده و متأثر از آبگرفتگی در روستای طولا فقط بخشی از یک محله بود و کل روستا در آرامش مطلق است که ساکنان آن با آرامش خاطر به زندگی روزمره خود ادامه می‌دهند و در صورت بروز هرگونه مشکل، ما در کنار آنان خواهیم بود.

فرماندار قشم با اشاره به پشت سر گذاشتن دومین سامانه بارشی جنوبی در استان هرمزگان و این شهرستان مرزی توضیح داد: با رهنمودها و دستورات ستادی، عملیاتی و به‌هنگام استاندار هرمزگان و بسیج امکانات و تجهیزات با یاری خدا موج سوم را نیز با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.

امیر تیموری از آمادگی کامل ستاد بحران این شهرستان برای مقابله با هر گونه چالش ناشی از سیل و آبگرفتگی احتمالی خبر داد و اضافه کرد: هم اکنون با تدابیر لازم، آرامش در شهرها و روستاها برقرار است و در صورت نیاز، آمادگی کامل برای ساماندهی و جابجایی هرگونه منازل مسکونی در معرض خطر وجود دارد.

وی از تمامی ساحل نشینان بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج فارس خواست که با رعایت نکات ایمنی و همکاری با مسئولین، در حفظ امنیت و آرامش جامعه سهیم باشند.