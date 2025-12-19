فروش ۶ میلیارد تومانی صنایع دستی ایلام در شهرهای مختلف عراق

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه صنایع دستی به عنوان اقتصاد هویت‌بنیان استان و کشور، از برگزاری ۱۳ نمایشگاه صنایع دستی در کشور عراق با محوریت استان واسط خبر داد و گفت: این نمایشگاه‌ها با استقبال گسترده مردم استان واسط همراه بوده و توانسته‌اند زمینه‌ساز ارتباط مستقیم با تجار عراقی و معرفی فرهنگ و آداب و رسوم مشترک دو استان شوند.

وی افزود: امروز در جریان سفر استاندار ایلام و هیئت همراه به استان کربلا، یکی از مطالبات ایشان برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در این استان بود. کربلا به عنوان مرکز ثقل گردشگران و زائران، ظرفیت بسیار ارزشمندی برای معرفی صنایع دستی ایلام دارد و این اقدام می‌تواند حرکتی ماندگار در حوزه اقتصادی و فرهنگی استان باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام با اشاره به فروش بیش از ۶ میلیارد تومان در نمایشگاه‌های برگزار شده در عراق، تأکید کرد: علاوه بر فروش، ارتباطات تجاری و فرهنگی شکل گرفته میان هنرمندان ایلامی و تجار عراقی، خروجی مثبت و رضایت‌بخشی به همراه داشته است.

شریفی در ادامه از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی در شهرستان‌های استان کربلا خبر داد و گفت: باور داریم صنایع دستی می‌تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد استان ایفای نقش کند. همچنین در حال بررسی امکان استقرار غرفه دائمی صنایع دستی ایلام در عراق هستیم که نیازمند شناسایی بازار و ذائقه‌سنجی دقیق است. پس از رایزنی‌های لازم، امیدواریم علاوه بر ایلام، دیگر استان‌های همجوار نیز بتوانند در قالب یک ایران کوچک در عراق حضور یابند.