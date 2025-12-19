پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز جمعه ۲۸ آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد افزود: همچنان در مناطق شرقی و شمالی استان و مناطق دریایی شرق تنگه هرمز تا ساعات بعدازظهر و اوایل شب رگبار باران و رعد و برق گاه تند باد لحظهای مورد انتظار است که همچنان سبب آبگرفتگی معابر عمومی میشود.
وی گفت: در مناطق غربی استان از میزان فعالیت سامانه بارشی کاسته شده است، اما مجدداً در ساعات بعدازظهر و شب شرایط بارشی مهیا میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: به طور کلی تا پایان روز جمعه شدت بارشهای قابل ملاحظه در سطح استان پایان مییابد، اما همچنان تا صبح یکشنبه شرایط بارشی و رگبار باران و رعد و برق در مناطق دریایی و جزایر خلیج فارس و پارهای نقاط استان به ویژه مناطق شرقی پیش بینی میشود.
حمزه نژاد گفت: توصیه میشود در این مدت از رفت و آمد در حاشیه رودخانهها و رفتن به ارتفاعات خودداری به ویژه در مناطق شرقی استان خودداری شود.
وی افزود: دریا با وزش بادهای شدید شمال غربی مواج است و این شرایط تا اوایل صبح شنبه در مناطق دریایی استان تداوم دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: سرعت باد تا نزدیک ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج در محدوده ۲۰۰ سانتیمتر میرسد.
حمزه نژاد افزود: با توجه به نامساعد بودن شرایط رفت و آمدهای دریایی توصیه میشود تمهیدات لازم درهمهی مناطق دریایی استان صورت پذیرد و از فعالیتهای دریایی با شناورهای سبک جدا خودداری شود.
وی گفت: اوایل هفته آینده تا روز دوشنبه یکم دی ماه با نفوذ زبانه سامانه پرفشار، در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی استان، وزش بادهای نسبتاً شدید شمال شرقی، مواج شدن تنگه هرمز و دریای عمان و کاهش محسوس دمای کمینه مورد انتظار است که با توجه به افت دما خسارت به محصولات کشاورزی محتمل خواهد بود.
به لحاظ دمایی از اوایل هفته آینده کاهش محسوس دمای کمینه بویژه در ارتفاعات پیش بینی میشود.
