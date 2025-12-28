به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، در مناطق و ارتفاعات غرب و سواحل و جزایر غربی استان بتدریج بخش‌هایی از تنگه هرمز، دریای عمان و برخی نقاط شرقی، مرکزی و شمالی استان رگبار باران و رعد و برق و احتمال تگرگ و تند باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در مناطق دریایی استان از امروز یکشنبه تا ساعاتی از ظهر دوشنبه، با فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، افزایش باد جنوب شرقی و تلاطم دریا نیز مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: توصیه می‌شود از رفت و آمد شناورهای سبک صیادی و قایق‌های تفریحی اجتناب شود و تدابیر لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن سایر شناورها صورت بپذیرد.

حمزه نژاد گفت: روز دوشنبه با تقویت فعالیت سامانه بارشی در سطح استان، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در ترددهای دریایی و هوایی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در صورت عدم تغییر در الگوهای هواشناسی، تمرکز بارش این سامانه در روز دوشنبه، در محدوده سواحل و جزایر استان و مناطق غربی، شرقی و مرکزی استان می‌شود.

حمزه نژاد گفت: توصیه می‌شود هم استانی‌ها از قرار گیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی، صعود به ارتفاعات و چرای دام خودداری کنند.

وی افزود: از ظهر دوشنبه خلیج فارس بتدریج تنگه هرمز با وزش باد نسبتاً شدید جنوب غربی - شمال غربی نسبتاً مواج و از سه شنبه تا ساعاتی از چهارشنبه، دریا با وزش باد شدید جنوب غربی- شمال غربی مواج می‌شود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان صورت بپذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی تا دوشنبه افزایش دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه و از روز سه شنبه تا پایان هفته، کاهش دمای کمینه بویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.