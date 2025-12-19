  1. استانها
افراطی‌گری در حضور رئیس جمهور؛ شورای ائتلاف خواستار برخورد قانونی شد

بیرجند- شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در محکومیت هتک حرمت شهید جمهور بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار برخورد جدی با این قبیل اظهارنظرهای افراطی و هنجارشکنانه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در محکومیت هتک حرمت شهید جمهور بیانیه‌ای صادر کرد.

در متن این بیانیه آمده است؛

استان خراسان جنوبی دیروز میزبان دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم بود، ایشان در جلسات فشرده کاری دیدارهایی جداگانه با فعالان اقتصادی، فرهنگی سیاسی برگزار نموده و در نهایت در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت و مصوباتی را جهت توسعه استان به تصویب رساندند. امید است که این سفر و حضور رئیس جمهور محترم مایه خیر و برکت برای استان باشد.

در کنار این سفر ارزشمند؛ متاسفانه فردی تندرو به نام آقای دکتر آقاابراهیمی (استاد گروه برق دانشگاه بیرجند و عضو جبهه اصلاحات استان، دبیر حزب اتحاد ملت استان و یکی از اعضای اصلی ستاد انتخابات آقای دکتر پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳) با اظهارنظری افراطی آن هم در حضور رئیس‌جمهور محترم شیرینی این رویداد مهم و ارزشمند را به تلخ کامی تبدیل نمود.

وی در نشست ریاست محترم جمهور با فعالان سیاسی در اظهاراتی تفرقه‌افکنانه، دولت مرحوم شهید رئیسی را دولتی ویرانگر و ضد ایرانی خطاب نمود؛ که این موضوع ضمن رنجش آحاد مردم استان، خلاف شعار رئیس جمهور محترم در خصوص حفظ وحدت و وفاق ملی می‌باشد، وحدتی که بیش از پیش در سطح ملی به آن نیازمندیم.

لذا بدین وسیله شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خراسان جنوبی ضمن محکومیت اظهارات امروز آقای دکتر آقاابراهیمی از مسئولین محترم به ویژه دادستان محترم تقاضای برخورد جدی با این قبیل اظهارنظرهای افراطی و وحدت‌شکنانه که همگرایی و انسجام ملی را نشانه گرفته است داشته و مزید امتنان خواهد بود که نتیجه این اقدامات قانونی به اطلاع مردم رسانده شود.

    سودابه سمایی GB ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      یکی از اساس دموکراسی آزادی عقیده و بیان است که مردم هستند که باید قضاوت کنند و این کار دولت نیست که مراقب اظهار نظرهای جمعیت کثیر مردم باشد. اگر حوزه مربوطه واقعا جواب قانع کننده به این افرادبدهد، مردم افکار تردیدهای خود را کنار خواهند گذاشت و مصمم تر عمل می کنند.
    IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      افراط گرایی در هر شکلی ، در هر لباسی ، در هر پوششی ، صد در صد محکوم است . چپ باشد ، راست باشد ، اصلاح طلب باشد ،اصولگرا باشد ، هرچه باشد محکوم است .

