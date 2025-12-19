به گزارش خبرنگار مهر، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در محکومیت هتک حرمت شهید جمهور بیانیه‌ای صادر کرد.

در متن این بیانیه آمده است؛

استان خراسان جنوبی دیروز میزبان دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم بود، ایشان در جلسات فشرده کاری دیدارهایی جداگانه با فعالان اقتصادی، فرهنگی سیاسی برگزار نموده و در نهایت در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت و مصوباتی را جهت توسعه استان به تصویب رساندند. امید است که این سفر و حضور رئیس جمهور محترم مایه خیر و برکت برای استان باشد.

در کنار این سفر ارزشمند؛ متاسفانه فردی تندرو به نام آقای دکتر آقاابراهیمی (استاد گروه برق دانشگاه بیرجند و عضو جبهه اصلاحات استان، دبیر حزب اتحاد ملت استان و یکی از اعضای اصلی ستاد انتخابات آقای دکتر پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳) با اظهارنظری افراطی آن هم در حضور رئیس‌جمهور محترم شیرینی این رویداد مهم و ارزشمند را به تلخ کامی تبدیل نمود.

وی در نشست ریاست محترم جمهور با فعالان سیاسی در اظهاراتی تفرقه‌افکنانه، دولت مرحوم شهید رئیسی را دولتی ویرانگر و ضد ایرانی خطاب نمود؛ که این موضوع ضمن رنجش آحاد مردم استان، خلاف شعار رئیس جمهور محترم در خصوص حفظ وحدت و وفاق ملی می‌باشد، وحدتی که بیش از پیش در سطح ملی به آن نیازمندیم.

لذا بدین وسیله شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خراسان جنوبی ضمن محکومیت اظهارات امروز آقای دکتر آقاابراهیمی از مسئولین محترم به ویژه دادستان محترم تقاضای برخورد جدی با این قبیل اظهارنظرهای افراطی و وحدت‌شکنانه که همگرایی و انسجام ملی را نشانه گرفته است داشته و مزید امتنان خواهد بود که نتیجه این اقدامات قانونی به اطلاع مردم رسانده شود.