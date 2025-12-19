  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۷:۳۴

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند در محکومیت اهانت به شهید جمهور

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند در محکومیت اهانت به شهید جمهور

بیرجند – بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند با صدور بیانیه‌ای، اظهارات یکی از اساتید در دیدار با رئیس‌جمهور را توهین‌آمیز و مغایر شأن استادی دانست و آن را بی‌اخلاقی و هتک حرمت شهید جمهور خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سفر رئیس‌جمهور به استان خراسان جنوبی و برگزاری نشست با اساتید دانشگاه‌ها، بیان سخنانی خارج از چارچوب اخلاق، ادب و نقد منصفانه از سوی یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند، با واکنش گسترده بسیج دانشجویی این دانشگاه مواجه شد.

در این بیانیه آمده است: جلسه‌ای که می‌بایست بستری برای گفت‌وگوی سازنده، طرح دیدگاه‌های علمی و بررسی دغدغه‌های استان باشد، متأسفانه با طرح اظهاراتی زشت و نابجا، به صحنه‌ای از بی‌احترامی به مقام والای شهید حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید و خادم ملت ایران، تبدیل شد.

بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند با محکومیت صریح این رفتار، تأکید کرده است: بیان چنین سخنانی نه‌تنها فاقد مبنای علمی و مستند است، بلکه موجب خدشه به جایگاه رفیع دانشگاه و سلب اعتماد عمومی از نهاد علم می‌شود و هیچ نسبتی با نقد سازنده و مسئولانه ندارد.

در ادامه بیانیه خطاب به استاد مذکور تصریح شده است: شأن معلمی و استادی اقتضا می‌کند که فرد، الگوی اخلاق، ادب و احترام به باورها و ارزش‌های جامعه باشد. توهین به رئیس‌جمهور شهید، توهین به خون پاک شهدای انقلاب اسلامی و ملت قدرشناس ایران است و هرگونه انتقاد، در صورت وجود، باید در چارچوب انصاف، ادب و با اتکا به مستندات متقن مطرح شود، نه با کلی‌گویی، تحقیر و هتاکی.

این بیانیه با اشاره به عملکرد دولت شهید رئیسی می‌افزاید: دولت مردمی و انقلابی شهید جمهور، با رویکرد جهادی و عدالت‌محور، در سخت‌ترین شرایط تحریم و فشارهای خارجی، با حضور میدانی و بی‌واسطه در میان مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، تمام توان خود را در مسیر خدمت به ملت ایران به کار گرفت و رئیس‌جمهور شهید جان خود را در همین مسیر مقدس فدا کرد.

بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند در پایان ضمن اعلام وفاداری خود به آرمان‌های امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهید رئیسی، از مسئولان ذی‌ربط خواسته است با برخورد قاطع و قانونی با این اقدام، مانع تکرار چنین رفتارهایی شده و از حریم دانشگاه، شأن اساتید و ارزش‌های نظام اسلامی صیانت کنند.

کد خبر 6694435

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      114 14
      پاسخ
      این استاد که توهین می کند مطمئن باشید که یک روزی به عمل کرد خودش توهین خواهد شد واین استاد دانشگاه درخشان یک استاد نیست که فراددانشجویان رادرس بدهد
    • سعید امیدوار IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      21 7
      پاسخ
      طبعا در حالی که مقام معظم رهبری دو سه روز قبل نهادهای فرهنگی کشور را مورد نقد قراردادن بویژه این نقد دقیقا در خصوص فرهنگ شهادت و ایثار بوده این استاد هتاک هیج جایی در مناصب علمی کشور ندارد و باید اخراج شود
    • شهروند IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      17 4
      پاسخ
      این فبیل افراد لیاقت استاد دانشگاه را ندارد، باید وزارت علوم مایه های ننگ استان را به دانشگاه راه دهد. تعجبی نیست که برخی از دانشجویان عملکرد خوبی ندارند وقتی این چنین افرادی را در دانشگاه به عنوان استاد می گذارند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها