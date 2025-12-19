بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند در محکومیت اهانت به شهید جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سفر رئیسجمهور به استان خراسان جنوبی و برگزاری نشست با اساتید دانشگاهها، بیان سخنانی خارج از چارچوب اخلاق، ادب و نقد منصفانه از سوی یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند، با واکنش گسترده بسیج دانشجویی این دانشگاه مواجه شد.
در این بیانیه آمده است: جلسهای که میبایست بستری برای گفتوگوی سازنده، طرح دیدگاههای علمی و بررسی دغدغههای استان باشد، متأسفانه با طرح اظهاراتی زشت و نابجا، به صحنهای از بیاحترامی به مقام والای شهید حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور شهید و خادم ملت ایران، تبدیل شد.
بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند با محکومیت صریح این رفتار، تأکید کرده است: بیان چنین سخنانی نهتنها فاقد مبنای علمی و مستند است، بلکه موجب خدشه به جایگاه رفیع دانشگاه و سلب اعتماد عمومی از نهاد علم میشود و هیچ نسبتی با نقد سازنده و مسئولانه ندارد.
در ادامه بیانیه خطاب به استاد مذکور تصریح شده است: شأن معلمی و استادی اقتضا میکند که فرد، الگوی اخلاق، ادب و احترام به باورها و ارزشهای جامعه باشد. توهین به رئیسجمهور شهید، توهین به خون پاک شهدای انقلاب اسلامی و ملت قدرشناس ایران است و هرگونه انتقاد، در صورت وجود، باید در چارچوب انصاف، ادب و با اتکا به مستندات متقن مطرح شود، نه با کلیگویی، تحقیر و هتاکی.
این بیانیه با اشاره به عملکرد دولت شهید رئیسی میافزاید: دولت مردمی و انقلابی شهید جمهور، با رویکرد جهادی و عدالتمحور، در سختترین شرایط تحریم و فشارهای خارجی، با حضور میدانی و بیواسطه در میان مردم، بهویژه در مناطق محروم، تمام توان خود را در مسیر خدمت به ملت ایران به کار گرفت و رئیسجمهور شهید جان خود را در همین مسیر مقدس فدا کرد.
بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند در پایان ضمن اعلام وفاداری خود به آرمانهای امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه شهید رئیسی، از مسئولان ذیربط خواسته است با برخورد قاطع و قانونی با این اقدام، مانع تکرار چنین رفتارهایی شده و از حریم دانشگاه، شأن اساتید و ارزشهای نظام اسلامی صیانت کنند.
