۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

محکومیت هتک حرمت به شهید رئیسی در بیانیه‌ی یاران انقلاب

محکومیت هتک حرمت به شهید رئیسی در بیانیه‌ی یاران انقلاب

بیرجند- شبکه راهبردی یاران انقلاب خراسان جنوبی در محکومیت هتک حرمت به شهید جمهور ، آیت‌الله رئیسی بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی خراسان‌جنوبی در محکومیت اهانت به رئیس‌جمهور شهید، بیانیه‌ای صادر کرد که در متن زیر آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«شهید نظر می‌کند به وجه‌الله»

امام خمینی (ره)

در سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح (ره) و روز وحدت حوزه و دانشگاه، متأسفانه یکی از اساتید دانشگاه بیرجند و از چهره‌های منتسب به جریان اصلاحات، در سخنانی نابهنجار، کینه‌توزانه و خارج از شأن فضای فرهنگی و سیاسی کشور، اهانت‌ها و جسارت‌های بی‌شرمانه‌ای را متوجه رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی (ره) کرد.

این اظهارات سخیف و هتاکانه، موجب جریحه‌دار شدن عمیق احساسات مردم مؤمن و انقلابی خراسان‌جنوبی و دوستداران آن شهید والامقام در سراسر کشور شد؛ مردمی که آیت‌الله رئیسی (ره) سال‌ها نماینده آنان در مجلس خبرگان رهبری بود و جایگاهی ریشه‌دار در قلوبشان داشت.

شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی خراسان‌جنوبی، ضمن محکومیت قاطع و صریح این اقدام توهین‌آمیز، تأکید می‌کند که هتک حرمت شهدا، به‌ویژه شهید خدمت، آیت‌الله رئیسی (ره)، خط قرمزی است که عبور از آن تحمل نخواهد شد.

بدین‌وسیله از دادستان محترم استان خراسان‌جنوبی انتظار می‌رود در راستای صیانت از حرمت شهدا، آرامش اجتماعی و احساسات عمومی مردم، نسبت به این سخنان واکنش قانونی و درخور شأن نظام اسلامی اتخاذ نماید تا عناصر فتنه‌گر بدانند این استان، دیار ایمان، ولایت و وفاداری به خون شهداست و هرگز جایگاه اهانت به ارزش‌ها و مجاهدان راه انقلاب نخواهد بود.

    • لیلا صفری IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      14 0
      پاسخ
      توهین به شهید ریسی را به شدت محکوم میکنم وخواهان مجازات استاد مذکور برای توهین به شهید بزرگوار هستم
    • محمدعلی عبدی IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      13 0
      پاسخ
      محکومیت اهانت به رئیس جمهور شهید ما
      • فردوس IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        11 0
        بی خود کرده توهین میکنه باید برخورد بشه
    • توانا IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      21 0
      پاسخ
      با توهین‌کننده کینه‌توز حتماً باید برخورد شود
    • عباسی IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      1 1
      پاسخ
      رییسی عزیز یاد وخاطراتت هیچگاه فراموش نمیشود لعنت بر کینه توزان و خائنین به وطن
    • زهرا قربانی IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      3 0
      پاسخ
      کسانی که توهین کردن باید به اشد مجازات برسند
    • محمد هادی مبرقع IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      عاجزانه از دادستان محترم استان خراسان جنوبی خواهش می‌کنیم با این شخص برخورد کنند تا حرمت خون شهید جمهور شهید رئیسی حفظ شود
    • محمدحسین مرادی IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      2 0
      پاسخ
      لعنت الله علی قوم الظالمین
    • اکرم محمدی IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      3 0
      پاسخ
      برخورد قاطع با توهین کننده هر کس باشه رئیسی عزیز روحت شاد
    • سید محمدهاشمی IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      1 0
      پاسخ
      اشد مجازات برای این فرد

