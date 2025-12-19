به گزارش خبرنگار مهر، شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی خراسان‌جنوبی در محکومیت اهانت به رئیس‌جمهور شهید، بیانیه‌ای صادر کرد که در متن زیر آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«شهید نظر می‌کند به وجه‌الله»

امام خمینی (ره)

در سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح (ره) و روز وحدت حوزه و دانشگاه، متأسفانه یکی از اساتید دانشگاه بیرجند و از چهره‌های منتسب به جریان اصلاحات، در سخنانی نابهنجار، کینه‌توزانه و خارج از شأن فضای فرهنگی و سیاسی کشور، اهانت‌ها و جسارت‌های بی‌شرمانه‌ای را متوجه رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی (ره) کرد.

این اظهارات سخیف و هتاکانه، موجب جریحه‌دار شدن عمیق احساسات مردم مؤمن و انقلابی خراسان‌جنوبی و دوستداران آن شهید والامقام در سراسر کشور شد؛ مردمی که آیت‌الله رئیسی (ره) سال‌ها نماینده آنان در مجلس خبرگان رهبری بود و جایگاهی ریشه‌دار در قلوبشان داشت.

شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی خراسان‌جنوبی، ضمن محکومیت قاطع و صریح این اقدام توهین‌آمیز، تأکید می‌کند که هتک حرمت شهدا، به‌ویژه شهید خدمت، آیت‌الله رئیسی (ره)، خط قرمزی است که عبور از آن تحمل نخواهد شد.

بدین‌وسیله از دادستان محترم استان خراسان‌جنوبی انتظار می‌رود در راستای صیانت از حرمت شهدا، آرامش اجتماعی و احساسات عمومی مردم، نسبت به این سخنان واکنش قانونی و درخور شأن نظام اسلامی اتخاذ نماید تا عناصر فتنه‌گر بدانند این استان، دیار ایمان، ولایت و وفاداری به خون شهداست و هرگز جایگاه اهانت به ارزش‌ها و مجاهدان راه انقلاب نخواهد بود.