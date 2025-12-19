  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

بیانیه فرهنگیان انقلابی خراسان جنوبی در محکومیت هتاکی به شهید جمهور

بیرجند- فرهنگیان انقلابی خراسان جنوبی بیانیه‌ای در محکومیت هتاکی به رئیس جمهور شهید صادر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگیان انقلابی خراسان جنوبی در محکومیت هتاکی به ساحت شهید جمهور بیانیه‌ای صادر کردند که در متن آن آمده است:

«و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاءُ عند ربهم یرزقون، "١۶٩ آل عمران"».

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «أَشْرَفُ اَلْمَوْتِ مَوْتُ اَلشُّهَدَاء (سلوه الحزین "الدعوات" ج ۱، ص ۲۴۲)»، همچنین امیرالمؤمنین علی (ع) نیز در هنگام برگزاری یکی از جنگ‌ها به اصحاب خود فرمودند: «إِنَّ أَکْرَمَ اَلْمَوْتِ اَلْقَتْلُ وَ اَلَّذِی نَفْسُ علی اِبْنِ أَبِی طَالِبٍ بِیَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ مِیتَةٍ عَلَی اَلْفِرَاشِ. "بحارالانوار، ج٩٧، ص ۴٠٠"»

سخن بی شرمانه و توهین آمیز فردی که اهلیت این استان و شهر را ندارد و بیگانه ای است که با دست محبت مردم شریف استان خراسان جنوبی، آقا شده و جایگاهی یافته، چند جنبه برای قلب داغدار مردمی دارد که فرزند و یاور خود را از دست داده‌اند:

۱- توهین به مقام شاخص شهید جمهور

۲- توهین به مردم شریف استان که رای ۹۶ درصدی به دولت خدمتگزار شهید جمهور دادند

۳- از تمام موارد فوق، بالاتر، توهین آشکار به سخنان و هدایت‌های رهبر عزیزمان در مورد شهید رئیسی و دولت خستگی ناپذیر و خدوم ایشان

فرهنگیان انقلابی خراسان جنوبی، ضمن محکومیت این فرد و سخنان سخیف وی، از تمامی مسئولین امنیتی، قضایی و سیاسی استان می‌خواهد پس از اقرار به غلط کردن وی در ملاعام، نسبت عزل و اخراج این بیگانه نااهل از استان، در اسرع وقت اقدام نمایند و بدانند مردم فهیم این استان، هتاکان و توهین کنندگان به فرزند و نماینده خود در مجلس خبرگان رهبری را تحمل نکرده و نمی‌کنند.

