فرزندان و خانواده شهدا خواستار اقدام قضایی در اهانت به شهید رئیسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه جمعی از فرزندان و خانواده های شهدای استان در پی اهانت عنصری فتنه گر به شهید جمهور آیت الله رئیسی بیانیه ای صادر کردند که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دادستان محترم استان خراسان جنوبی و نماینده مدعی‌العموم

سلام علیکم

آنچه در حاشیه دیدار ریاست محترم جمهور با فعالان سیاسی و اجتماعی خراسان جنوبی گذشت و شخصی غیربومی و دور از فرهنگ والای مردم این خطه به رییس‌جمهور شهید مرحوم آیت الله رییسی با زشت‌ترین عبارات توهین نمود و کسی را که رهبرانقلاب ایشان را امیرکبیر زمان نامید، ضدایرانی دانست شدیداً محکوم و مذموم است، لذا ما جمعی از فرزندان و خانواده شهدا ضمن ابراز برائت از این اقدام رذیلانه،خواستار برخورد شدید قانونی با این عنصر فتنه‌گر هستیم.