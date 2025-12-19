  1. استانها
فرزندان و خانواده شهدا خواستار اقدام قضایی در اهانت به شهید رئیسی شدند

بیرجند- جمعی از فرزندان و خانواده شهدای خراسان جنوبی خواستار اقدام قضایی در اهانت به شهید جمهور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه جمعی از فرزندان و خانواده های شهدای استان در پی اهانت عنصری فتنه گر به شهید جمهور آیت الله رئیسی بیانیه ای صادر کردند که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دادستان محترم استان خراسان جنوبی و نماینده مدعی‌العموم

سلام علیکم

آنچه در حاشیه دیدار ریاست محترم جمهور با فعالان سیاسی و اجتماعی خراسان جنوبی گذشت و شخصی غیربومی و دور از فرهنگ والای مردم این خطه به رییس‌جمهور شهید مرحوم آیت الله رییسی با زشت‌ترین عبارات توهین نمود و کسی را که رهبرانقلاب ایشان را امیرکبیر زمان نامید، ضدایرانی دانست شدیداً محکوم و مذموم است، لذا ما جمعی از فرزندان و خانواده شهدا ضمن ابراز برائت از این اقدام رذیلانه،خواستار برخورد شدید قانونی با این عنصر فتنه‌گر هستیم.

    • ناشناس IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 25
      پاسخ
      باسلام با بگیر و ببند مشکلی حل نخواهد شده عده‌ای با فشار بر دستگاه های نظارتی و قضایی و امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی بخواهند بخاطر منافع خودشان با فرا قانونی محاکمه کنند با سو استفاده از رئیس جمهور سابق افراد از جناح رقیب را تخریب نمائید این دستگاه طبق قانون وظیفه خودشان می شناسند و عمل کردن نیازی هیاهو برای هیچ نیست

