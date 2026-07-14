همه چیز درباره دگردیسی تام کروز در فیلم «دیگِر»؛ تراژدی مادر کمدی‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم جدید آلخاندرو جی.ایناریتو با بازی تام کروز با انتشار اولین تریلر خود، معلوم کرد این بازیگر برای جدیدترین نقشش مجبور شده عمیقاً کاوش کند.
کروز درباره بازی در این کمدی سیاه از فیلمسازی که ۲ بار جایزه اسکار را برای «مرد پرندهای» و «بازگشته از گور» دریافت کرده، گفت: من هرگز چیزی که بتواند مرا به این شکل به چالش بکشد تجربه نکرده بودم، آلخاندرو هم همینطور.
درباره این فیلم که از کمپانی برادران وارنر است به عنوان یک کمدی با ابعاد فاجعهبار یاد شده و اولین فیلم انگلیسی زبان ایناریتو پس از «بازگشته از گور» است.
در این فیلم کروز در نقش دیگِر راکول، مردی با لهجه غلیظ جنوبی، شکم برآمده و موهای سفید کمپشت بازی میکند و در نقش یکی از قدرتمندترین مردان جهان و یک میلیاردر فرو رفته که شرکتش ممکن است فاجعهای زیستمحیطی را رقم زده باشد که میتواند حتی به جنگ هستهای منجر شود.
دیگِر در ابتدای این کلیپ میگوید: همه چیز تغییر میکند. یک روز یک گربه یا یک پادشاه هستی. روز بعد، فقط خاکستری در یک ظرف!.
وقتی دیگِر میفهمد که موجب تغییر قابل توجه یک یخچال طبیعی شده، چندان احساس نگرانی نمیکند و با عصبانیت میگوید: آن یخچال طبیعی آنجا در گرینلند پنج فوت جابهجا شده است. این میز جلوی من از پنج فوت بزرگتر است ... .
در این فیلم جان گودمن نقش رئیس جمهور بیمار آمریکا را بازی میکند که به این میلیارد التماس میکند تا شری را که به پا کرده، بخواباند و وقتی میفهمد شاید برای حل این وضعیت تا ۱۸ تریلیون دلار هزینه لازم باشد، فریاد میزند: دیگِر همه ما را گرفتار کرد و خودش دوباره ما را بیرون خواهد آورد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: دیگِر ماموریت دیوانهواری را آغاز میکند تا پیش از اینکه فاجعهای که خودش به راه انداخته همه چیز را نابود کند، ثابت کند که ناجی بشریت است.
دیگِر در انتهای کلیپ میگوید: وقتی همه چیز شکست میخورد، با حقیقت به آنها ضربه میزنی. تویی که حقیقت سخت را میدانی. فقط بنگ بنگ بنگ!
ریز احمد، ساندرا هولر، مایکل استولبارگ، جسی پلمونز، سوفی وایلد و اما دارسی دیگر بازیگران پر سر و صدای این فیلم هستند.
پیش از انتشار تریلر این فیلم، کروز در یک نمایش ویژه در فروشگاه برادران وارنر در لسآنجلس، پیشنمایشی از این فیلم را برای مطبوعات، منتقدان فیلم و طرفداران ارائه داد و در یک جلسه پرسش و پاسخ از اولین فیلم ایناریتو یعنی «عشق سگی» یاد کرد و گفت: چه فیلم درخشانی. شگفتانگیز بود. وقتی آن فیلم را دیدم، نمیدانم شما چه حسی داشتید، اما من گفتم: این یارو دیگه کیه!
کروز توضیح داد که حتی در آغاز حرفه ایناریتو، «چشم تیزبین» او مشهود بود. وی بیان کرد: صحنهآرایی، فیلمبرداری رودریگو پریتو و کاری که با دوربین انجام میدهند. اجراها، طراحی، رنگ در فیلم و هر جنبهای از آن فیلم بسیار فکر شده و بسیار دقیق بود. شما میتوانستید صدای قوی فردی را که فوقالعاده ماهر بود، حس کنید.
کروز با نشان دادن فیلم به دوستانش، مدتها درباره نبوغ این کارگردان صحبت میکرد، اما سالها طول کشید تا آنها یکدیگر را ملاقات کنند و حتی بیشتر طول کشید تا پروژه مناسب برای همکاری را پیدا کنند. هفت سال پیش، ایناریتو ایده این فیلم را به کروز پیشنهاد داد و این ۲ چندین روز را با هم گذراندند تا به فیلمنامه مورد نظر برسند.
با توصیفهای ایناریتو از دیگِر، برای کروز کاملاً واضح بود که او مردی گستاخ است و این تمام چیزی بود که او نیاز داشت بشنود. کروز در این مورد گفت: هیچ چیز بهتر از این نیست که از نظر فیزیکی و استعاری روی لبه صخره بایستی و بگویی؛ بیایید این کار را انجام دهیم. و من به تو اعتماد دارم، و هر کاری که قرار است انجام دهیم، میدانم که این یک تجربه فوقالعاده خواهد بود.
این بازیگر برای تبدیل شدن به این شخصیت با گریم و پروتز فراوان جلوی دوربین رفت و از هر لحظهاش لذت برد.
کروز درباره چگونگی انجام این کار گفت: وقتی دنبال یک شخصیت هستیم، دنبال طنز، درام، ساختارهای خاص او هم هستیم و به این فکر می کنیم که چطور همه اینها را منتقل کنیم؟ این شخصیت چه لس گراسمن در «تندر استوایی» باشد یا «مصاحبه با خونآشام»، «وثیقه» یا «تجارت پرخطر»، در هر حال من همیشه میپرسم، چگونه این را منتقل کنم؟ و رسیدن به فیزیک و گریم، چیزهایی هستند که کمک میکنند تا او را پیدا کنی.
فیلم «دیگر» توسط لجندری پیکچرز تهیه شده و ایناریتو با همکار قدیمی و فیلمبردارش امانوئل لوبزکی طی شش ماه در بریتانیا فیلم را ساخت. ایناریتو نتوانست در مراسم رونمایی به کروز بپیوندد زیرا هنوز در بریتانیا است و میکس صدا را تمام میکند اما روایت خود از پیشینه فیلم را در یک پیام ویدیویی به اشتراک گذاشت.
وی گفت: درست بعد از «بازگشته از گور» بود که ایدهای به ذهنم رسید؛ فیلمنامهای در کار نبود، فقط یک وسواس بیوقفه و مکرر بود که در همه این سالها دوام آورد، چون من این شخصیت را میشناختم، میدانستم چطور صحبت میکند، چطور زنده میماند، چطور واقعیت را می پیچاند تا شما را با خودش همراه کند. اما ساخت این فیلم ۱۰ سال طول کشید، چون دنبال داستان نبودم. دنبال راه درست بیان آن بودم و این مسخره است، خطرناک است، اما به یقین کمدی است، چون منبع کمدی عالی، تراژدی است.
ایناریتو قبل از معرفی کلیپ گفت: مردم اغلب از من میپرسند که چرا تام را برای بازی در نقش دیگِر انتخاب کردم. برای من، این مثل این است که از کسی بپرسند چرا وقتی تشنهای آب مینوشی. چون این چیزی است که به آن نیاز داری. مادر طبیعت عاشق عوضیهاست!
«دیگر» از ۲ اکتبر (۱۰ مهر) در سینماها اکران میشود.
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