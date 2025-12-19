به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صدرالله اسماعیل زاده در سخنانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری، با گرامیداشت یاد و نام شهدا به‌ویژه شهدای روحانیت و ۴۰۰ شهید طلبه و روحانی استان مازندران، اظهار کرد: این ایام مقارن با سالگرد شهادت شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح است؛ شخصیتی که به حق، روز شهادتش به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نام‌گذاری شد.

وی با اشاره به شخصیت علمی و اجتماعی شهید مفتح افزود: رهبر معظم انقلاب از این شهید بزرگوار با تعبیر «کم‌تظاهر اما پرحضور و پرتحرک» یاد کرده‌اند؛ شخصیتی که مرجع فکری دانشجویان بود و به‌صورت واقعی حلقه وصل حوزه و دانشگاه به شمار می‌رفت.

رئیس حوزه علمیه مازندران با مرور کوتاهی از زندگی علمی شهید مفتح تصریح کرد: ایشان ضمن طی دروس عالی حوزه و رسیدن به درجه اجتهاد در محضر بزرگانی چون آیت‌الله بروجردی، امام خمینی (ره) و آیت‌الله گلپایگانی، همزمان دروس فلسفه را نزد علامه طباطبایی فراگرفت و در کنار آن، دکترای الهیات و معارف اسلامی را از دانشگاه تهران اخذ کرد.

حجت‌الاسلام اسماعیل زاده با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و انقلابی این شهید قبل از پیروزی انقلاب گفت: تأسیس دبیرستان «دین و دانش» در قم با همکاری شهید بهشتی در سال ۱۳۳۴، مدیریت روحانی یک دبیرستان در آن مقطع، و تبدیل مساجد الجواد و قبا به پایگاه‌های فرهنگی و انقلابی، نشان‌دهنده نگاه عمیق و آینده‌نگر شهید مفتح به تربیت نسل جوان بود.

وی در بخش دوم سخنان خود به موضوع وحدت حوزه و دانشگاه پرداخت و گفت: پیروزی انقلاب اسلامی مرهون سه عامل اساسی بود؛ رهبری حضرت امام خمینی (ره)، دین‌داری و روحانیت متعهد، و وحدت کلمه مردم و نخبگان. پس از انقلاب نیز تمام هجمه‌ها معطوف به تضعیف همین عوامل بوده است.

نقش حوزه و دانشگاه در تغییر هندسه معرفت و قدرت

رئیس حوزه علمیه مازندران با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «پیچ تاریخی» جهان، خاطرنشان کرد: در شرایط گذار نظم جهانی، این پرسش اساسی مطرح است که حوزه و دانشگاه چه نقشی در تغییر هندسه معرفت و قدرت و در فرآیند تمدن‌سازی اسلامی دارند.

حجت‌الاسلام اسماعیل زاده ادامه داد: اگرچه جمهوری اسلامی در بخش‌های سخت‌افزاری تمدن از جمله پزشکی، نانو و صنایع دفاعی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، اما به فرموده رهبر معظم انقلاب، در بخش نرم‌افزاری تمدن یعنی سبک زندگی، الگوهای رفتاری، خانواده، اقتصاد، فرهنگ عمومی و نظامات اجتماعی، هنوز کارهای اساسی بر زمین مانده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار نخبگان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۱ افزود: بخش حقیقی تمدن، همان سبک زندگی است و اینجاست که مسئولیت حوزه و دانشگاه معنا پیدا می‌کند؛ نه فقط در تولید نظریه، بلکه در ورود عملی به میدان حل مسائل جامعه.

رئیس حوزه علمیه مازندران به پنج مسئله اساسی فرهنگی و اجتماعی استان که در شورای فرهنگ عمومی مطرح شده اشاره کرد و گفت: اگر در موضوعاتی مانند سبک زندگی، هویت فرهنگی و عفاف و حجاب به‌موقع و عالمانه ورود نکنیم، درمان آن‌ها در آینده دشوار یا حتی ناممکن خواهد شد.

اسماعیل زاده با تأکید بر پیوند ناگسستنی دین و دانش بیان کرد: تمدن اسلامی در تاریخ، هر زمان که شاهد هم‌افزایی علوم دینی و علوم عقلی و تجربی بوده، به اوج رسیده است؛ از قرون چهارم و پنجم هجری تا عصر صفویه. امروز نیز دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی دقیقاً به‌دلیل همین پیوند دین و دانش است.

وی در پایان با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده شهدای دفاع مقدس، گفت: ایران اسلامی بر پایه دین و دانش بنا شده و دشمن از همین دو عنصر می‌ترسد. وظیفه حوزه و دانشگاه، پاسداری و تقویت این بنیان و ادامه راه شهدا، به‌ویژه شهیدان مطهری و مفتح است.