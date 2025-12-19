به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر جمعه در نخستین مقصد سفر خود به جنوب استان کرمان و در دیدار با راهداران منطقه سر بیژن گفت: از نیروهای پرتلاش راهداری که طی چند روز گذشته در جنوب و شمال استان تلاش بسیار خوبی داشتند تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه استان کرمان در حال تجربه یکی از کم‌سابقه‌ترین بارش‌ها است، افزود: بنا به آمار و تجاربی که وجود دارد و با توجه به پیش‌بینی‌ها و اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام شد؛ خوشبختانه تاکنون تلفات جانی نداشتیم و خسارت‌ها به حداقل کاهش پیدا کرد.

طالبی، ادامه داد: نگرانی‌ها همچنان در بخشی از مناطق استان کرمان وجود دارد که بارندگی ادامه دارد، اما خوشبختانه وضعیت جاده‌ها مناسب است و در قریب به اتفاق محورهای استان تردد برقرار است.

وی توصیه کرد: به شهروندان عزیز توصیه می‌کنم از ترددهای غیر ضرور خودداری کنند.

استاندار کرمان با اشاره به مشکلات سیل‌گرفتگی در برخی مناطق استان کرمان گفت: در بعضی مناطق استان با سیل‌گرفتگی مواجه هستیم و برنامه ما این است که در تعدادی از شهرستان‌ها حضور پیدا کنیم و از نزدیک شرایط را مدیریت کنیم.

وی افزود: با کمک و همراهی مردم عزیز و تلاش نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمت رسان، همان‌طور که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم؛ تلاش می‌کنیم مدیریت مناسبی بر شرایط فعلی داشته تا کمترین خسارت را شاهد باشیم.

