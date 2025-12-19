  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

طالبی: یکی از کم‌ سابقه‌ترین بارش‌ها را در استان کرمان تجربه می‌کنیم

طالبی: یکی از کم‌ سابقه‌ترین بارش‌ها را در استان کرمان تجربه می‌کنیم

کرمان- استاندار کرمان گفت: یکی از کم‌سابقه‌ترین بارش‌ها را در استان کرمان تجربه می‌کنیم و خوشبختانه با پیش‌بینی‌ها و اقدامات پیشگیرانه، تلفات جانی نداشتیم و خسارت‌ها به حداقل کاهش پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر جمعه در نخستین مقصد سفر خود به جنوب استان کرمان و در دیدار با راهداران منطقه سر بیژن گفت: از نیروهای پرتلاش راهداری که طی چند روز گذشته در جنوب و شمال استان تلاش بسیار خوبی داشتند تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه استان کرمان در حال تجربه یکی از کم‌سابقه‌ترین بارش‌ها است، افزود: بنا به آمار و تجاربی که وجود دارد و با توجه به پیش‌بینی‌ها و اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام شد؛ خوشبختانه تاکنون تلفات جانی نداشتیم و خسارت‌ها به حداقل کاهش پیدا کرد.

طالبی، ادامه داد: نگرانی‌ها همچنان در بخشی از مناطق استان کرمان وجود دارد که بارندگی ادامه دارد، اما خوشبختانه وضعیت جاده‌ها مناسب است و در قریب به اتفاق محورهای استان تردد برقرار است.

وی توصیه کرد: به شهروندان عزیز توصیه می‌کنم از ترددهای غیر ضرور خودداری کنند.

استاندار کرمان با اشاره به مشکلات سیل‌گرفتگی در برخی مناطق استان کرمان گفت: در بعضی مناطق استان با سیل‌گرفتگی مواجه هستیم و برنامه ما این است که در تعدادی از شهرستان‌ها حضور پیدا کنیم و از نزدیک شرایط را مدیریت کنیم.

وی افزود: با کمک و همراهی مردم عزیز و تلاش نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمت رسان، همان‌طور که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم؛ تلاش می‌کنیم مدیریت مناسبی بر شرایط فعلی داشته تا کمترین خسارت را شاهد باشیم.

کد خبر 6695081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها