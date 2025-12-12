به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید احمد محمودی در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا اظهار کرد: یکی از جلوههای بیتقوایی در جامعه، اسراف و مصرف بیحساب و کتاب است و قرآن کریم بهصراحت مسیر اسرافکاران را مسیر فساد معرفی میکند.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد افزود: نامگذاری بسیاری از سالها با محوریت مسائل اقتصادی نشاندهنده ضرورت مدیریت صحیح منابع و اصلاح الگوی مصرف در جامعه است. نعمتهای الهی فراواناند اما بهرهمندی درست از آنها نیازمند تدبیر و حسابگری است.
امامجمعه موقت اصفهان با بیان اینکه روح و حقیقت انسانی فارغ از جنسیت است، تصریح کرد: تفاوت زن و مرد به جنبههای جسمانی بازمیگردد و در ساحت انسانی، روح و نفس، جنسیتپذیر نیست.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب وقت و انرژی فراوانی را صرف تبیین مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میکنند و این نشاندهنده اهمیت آگاهیبخشی و روشنگری در شرایط کنونی است.
محمودی با اشاره به نقش مهم مداحی در جامعه دینی خاطرنشان کرد: مداحی نباید صرفاً آئینی باشد، بلکه باید به کانون ترویج ادبیات مقاومت، آگاهیبخشی و تبیین مسائل روز تبدیل شود.
وی تأکید کرد: اگر جامعه از نظر فکری و اعتقادی مجهز شود، دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد ماند. بسیاری از مسائل با تبیین صحیح قابل حل است و ابهام، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم میکند.
امامجمعه موقت اصفهان با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور گفت: امروز پژوهشگران و دانشمندان ایرانی در حوزههای مختلف علمی در حال فعالیت هستند و در برخی رشتهها در میان کشورهای نخست دنیا قرار داریم.
وی با تجلیل از دانشمندان هستهای کشور افزود: این دانشمندان با اخلاص و فداکاری، جان خود را در راه پیشرفت علمی کشور تقدیم کردند و دشمن میپندارد با ترور نخبگان علمی میتواند اندیشه را از جامعه بگیرد، در حالی که چنین امری هرگز محقق نخواهد شد.
محمودی حضور پرشور مردم در مراسم تشییع شهدا را نشانه عمق باورهای جامعه دانست و گفت: حضور گسترده مردم در این مراسمها نشان میدهد که هر سال، تفکر ایثار و شهادت در میان آحاد جامعه عمیقتر میشود.
وی خاطرنشان کرد: تفکر مقاومت همانند «بمب اتم» در دل دشمن اثرگذار است و ابزار واقعی ما نه سلاحهای ظاهری، بلکه تبیین درست، آگاهیبخشی و پیشرفت علمی است که میتواند دشمن را به زانو درآورد.
