فرماندار کرمانشاه: حمایت از خانواده زندانیان باید توانمندساز شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت‌مدیره انجمن حمایت از زندانیان استان کرمانشاه عصر شنبه به میزبانی اداره‌کل زندان‌های استان و با حضور اعضای اصلی این نهاد، مسئولان قضایی و اجرایی، خیرین و نمایندگان اصناف و شرکت‌های خصوصی برگزار شد و آخرین وضعیت عملکرد و برنامه‌های پیش‌روی انجمن مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، محمد مبیّن فرماندار کرمانشاه و عضو هیئت‌مدیره انجمن، با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عملیاتی، بر ضرورت اصلاح مسیر حمایت‌ها تأکید کرد و گفت: کمک‌های مقطعی معیشتی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز خانواده‌های زندانیان نیست و باید تمرکز اصلی بر ایجاد درآمد پایدار و توانمندسازی اقتصادی این قشر قرار گیرد.

وی با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌های فصلی و مناسبتی را راهکاری مؤثر برای جلب مشارکت‌های مردمی دانست و افزود: ایجاد غرفه‌های ویژه عرضه محصولات خانواده‌های زندانیان در نمایشگاه‌های ماه رمضان، علاوه بر تأمین بخشی از معیشت آنان، زمینه ارتباط مستقیم این خانواده‌ها با خیرین و آحاد جامعه را فراهم می‌کند.

تأکید بر اشتغال‌زایی و رفع موانع اداری

فرماندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم حمایت جدی از کارآفرینان فعال در حوزه اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان تأکید کرد و گفت: تسهیل موانع اداری و بانکی برای اعطای تسهیلات به کارآفرینانی که تعهد اشتغال‌زایی دارند، باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد، چرا که اشتغال پایدار، مهم‌ترین عامل کاهش آسیب‌های اجتماعی در این خانواده‌هاست.

در ادامه این جلسه، حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه ضمن قدردانی از همکاری و تعامل اعضای هیئت‌مدیره، بر پیگیری جدی مسائل مرتبط با زمین اهدایی به انجمن و سایر موضوعاتی که نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی است، تأکید کرد.

همچنین محمدی مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان، خواستار سرکشی مستمر از خانواده‌های زندانیان شد و افزود: در کنار کمک‌های معیشتی، توزیع بسته‌های فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای روحیه و انسجام اجتماعی این خانواده‌ها داشته باشد.