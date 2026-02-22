به گزارش خبرنگار مهر، سعید دوستی‌نژاد، دادستان عمومی و انقلاب اسلام‌شهر، در نشست انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان که با حضور مدیرکل زندان‌های استان تهران، فرماندار اسلامشهر، رئیس دادگستری و اعضای هیئت‌مدیره انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان برگزار شد، اعلام کرد: با تلاش انجمن حمایت از زندانیان و مشارکت خیرین، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷۳ نفر از محکومان جرایم مالی غیرعمد از زندان آزاد شده و به خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

او با اشاره به اقدامات حمایتی این انجمن افزود: طی سال جاری و در مناسبت‌های مختلف، بسته‌های معیشتی، کیف و کفش، لوازم‌التحریر و سایر اقلام ضروری با اعتباری بیش از دو میلیارد تومان میان خانواده‌های تحت پوشش توزیع شده است.

دادستان اسلام‌شهر همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی برای خانواده زندانیان خبر داد و گفت: دوره‌های مهارت‌آموزی، آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد و برنامه‌های مشاوره‌ای با حضور کارشناسان برگزار شده و تاکنون بیش از چهار هزار نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند.

به گفته دوستی‌نژاد، در کنار اقدامات حمایتی، طرح اشتغال زندانیان رأی باز نیز در حال اجراست و در حال حاضر ۲۲۲ زندانی در واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان مشغول به کار هستند.

او با قدردانی از همراهی خیرین تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای فراهم‌سازی زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر دیگر از زندانیان رأی باز در واحدهای صنعتی و تولیدی اسلام‌شهر ادامه دارد؛ اقدامی که هدف آن کاهش آسیب‌های اجتماعی و تسهیل بازگشت زندانیان به زندگی عادی عنوان شده است.