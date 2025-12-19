امام جمعه اهواز: مهریه باید نشانه صداقت باشد، نه ابزار فشار

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در خطبههای نماز جمعه اهواز با اشاره به آسیبهای خانوادگی گفت: دخالتهای نادرست اطرافیان، ضعف در ایفای نقش والدین و نگاههای ناصحیح به حقوق زن و مرد، تهدیدهایی است که بنیان خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با تمرکز بر موضوع مهریه تصریح کرد: مهریه در قرآن کریم با ریشه «صدق» مطرح شده و نشانه صداقت و محبت مرد نسبت به همسر است. مهریههای سنگین از نگاه دین پسندیده نیست و پیامبر اکرم (ص) بر سادگی آن تأکید داشتهاند. مهریههای سنگین نهتنها موجب خوشبختی نمیشوند، بلکه زمینه اختلاف و دشمنی را فراهم میکنند.
حجتالاسلام و المسلمین موسویفرد با توصیه به جوانان برای ازدواج آگاهانه گفت: تحقیق، مشورت و شناخت صحیح پیش از ازدواج ضروری است و خانوادهها باید زمینه آشنایی منطقی و شرعی دختر و پسر را فراهم کنند. ازدواج زمانی به ثبات و آرامش میرسد که بر پایه ایمان، اخلاق و سادهزیستی بنا شود.
وی، ماه رجب را مقدمهای برای ورود به ضیافت الهی دانست و افزود: اعتکاف از مهمترین فرصتهای معنوی این ماه است و خانوادهها میتوانند حتی با نذر و نیت خیر در ثواب آن شریک شوند.
امام جمعه اهواز همچنین به مناسبتهای مذهبی ماه رجب اشاره کرد و گفت: ولادت امام محمدباقر (ع) و امام جواد (ع) و شهادت امام هادی (ع) از جمله رویدادهای مهم این ماه هستند. زیارت جامعه کبیره که از امام هادی (ع) به یادگار مانده، نقشه راهی جامع برای شناخت جایگاه اهلبیت (ع) است.
وی با تأکید بر اهمیت نهجالبلاغه، بهویژه نامه ۵۳ امیرالمؤمنین (ع) خطاب به مالک اشتر، گفت: مسئولان باید این نامه را دقیق مطالعه کرده و در تصمیمگیریهای خود به آن عمل کنند.
حجتالاسلام و المسلمین موسویفرد مفهوم انتظار فرج را امید به آینده روشن دانست و افزود: منتظر واقعی فردی منفعل نیست، بلکه با اصلاح نفس و تلاش اجتماعی زمینهساز ظهور میشود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: هدایت حکیمانه حضرت آیتالله خامنهای نعمتی بزرگ برای جهان اسلام است. فقاهت، تقوا، شجاعت و مدیریت همراه با تعقل از ویژگیهای برجسته ایشان است که موجب اقتدار جمهوری اسلامی در برابر فشارها و تهدیدها شده است.
امام جمعه اهواز با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی علیه کشور گفت: دشمن امروز بیش از هر زمان بر جنگ رسانهای تمرکز کرده است. نباید صرفاً رویکردی تدافعی داشت، بلکه باید با شناخت نقاط ضعف دشمن وارد میدان تهاجم رسانهای شد.
وی تأکید کرد: ایمان، بصیرت، برنامهریزی و کنشگری فعال رسانهای از الزامات پیروزی در این میدان است و جامعه دینی و انقلابی باید با هوشیاری نقش خود را ایفا کند.
