  1. استانها
  2. اردبیل
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

پیرجاهد: رانندگان، تسهیلگران اقتصاد و شب‌زنده‌داران جاده‌ها هستند

پیرجاهد: رانندگان، تسهیلگران اقتصاد و شب‌زنده‌داران جاده‌ها هستند

بیله سوار_ مدیرکل امورعشایراستان اردبیل در مراسم تقدیر از رانندگان اداره امور عشایر استان اردبیل گفت: رانندگان، تسهیلگران اقتصاد و شب‌زنده‌داران جاده‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، در این مراسم با اشاره به نقش کلیدی حمل‌ونقل در پویایی اقتصاد، رانندگان را تسهیلگران اقتصاد و شب‌زنده‌داران جاده‌ها دانست و گفت: صنعت حمل‌ونقل، مکمل اقتصاد و موتور محرکه تحرک و پویایی جامعه است.

وی با بیان اینکه شغل رانندگی ریشه در روحیه ایثار و بسیجی دارد، افزود: رانندگان در همه شرایط، چه در روزهای آرام و چه در سخت‌ترین لحظات، در حوادث، بحران‌ها، جنگ و صلح، همواره در خدمت مردم بوده‌اند و نقش‌آفرینی آنان قابل تقدیر است.

امام جمعه جعفرآباد مغان نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت جایگاه رانندگان در تأمین نیازهای عمومی جامعه، اظهار کرد: باری که رانندگان حمل می‌کنند تنها کالا نیست، بلکه امید، آذوقه و معیشت مردم است.

وی افزود: رانندگی یعنی حرکت از فرمان تا مردم؛ خداوند انسان را در دل سختی‌ها آفریده و شغل رانندگی مصداق روشنی از صبر، مسئولیت‌پذیری و خدمت در شرایط دشوار است.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از رانندگان اداره امور عشایر استان اردبیل تجلیل شد.

کد خبر 6694819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها