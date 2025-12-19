به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، در این مراسم با اشاره به نقش کلیدی حملونقل در پویایی اقتصاد، رانندگان را تسهیلگران اقتصاد و شبزندهداران جادهها دانست و گفت: صنعت حملونقل، مکمل اقتصاد و موتور محرکه تحرک و پویایی جامعه است.
وی با بیان اینکه شغل رانندگی ریشه در روحیه ایثار و بسیجی دارد، افزود: رانندگان در همه شرایط، چه در روزهای آرام و چه در سختترین لحظات، در حوادث، بحرانها، جنگ و صلح، همواره در خدمت مردم بودهاند و نقشآفرینی آنان قابل تقدیر است.
امام جمعه جعفرآباد مغان نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت جایگاه رانندگان در تأمین نیازهای عمومی جامعه، اظهار کرد: باری که رانندگان حمل میکنند تنها کالا نیست، بلکه امید، آذوقه و معیشت مردم است.
وی افزود: رانندگی یعنی حرکت از فرمان تا مردم؛ خداوند انسان را در دل سختیها آفریده و شغل رانندگی مصداق روشنی از صبر، مسئولیتپذیری و خدمت در شرایط دشوار است.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از رانندگان اداره امور عشایر استان اردبیل تجلیل شد.
