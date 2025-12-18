  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

تأمین لوله آب شرب۲۵قشلاق پارس‌آباد با مشارکت اداره کل امورعشایر اردبیل

اردبیل_در راستای رفع مشکلات تأمین آب شرب قشلاقات شهرستان پارس‌آباد، تأمین لوله مورد نیاز برای تکمیل پروژه تفکیک آب شرب از تصفیه‌خانه گلمالی به اداره کل امور عشایر استان اردبیل واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه‌ای با حضور علی پیرجاهد مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، فرماندار شهرستان پارس‌آباد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، راهکارهای تسریع در تکمیل پروژه تفکیک آب شرب قشلاقات مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد لوله آب شرب مورد نیاز این پروژه توسط اداره کل امور عشایر استان تأمین شود تا مشکل کمبود آب و اختلاط آب شرب با آب غیرشرب در ۲۵ قشلاق شهرستان پارس‌آباد برطرف شود.

این اقدام در راستای بهبود زیرساخت‌های خدماتی، ارتقای بهداشت عمومی و افزایش کیفیت زندگی جامعه عشایری منطقه انجام می‌شود و گامی مؤثر در تأمین پایدار آب شرب قشلاقات پارس‌آباد به شمار می‌رود.

