پیرجاهد:عشایر اردبیل در تردد به ییلاق‌ها نباید دچار مشکل شوند

اردبیل- مدیرکل امور عشایراستان اردبیل گفت:عشایر اردبیل در تردد به ییلاق‌ها نباید دچار مشکل شوند که در این راستا بایستی تدابیری اتخاذ شود که محیط زیست نیز حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد صبح چهارشنبه در نشست مشترک با کیومرث سفیدی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان، با حضور سرهنگ محمدرضا بری مسئول بسیج عشایری و جمعی از معاونان و کارشناسان امور عشایر، بر جایگاه چندبعدی جامعه عشایری در اقتصاد، محیط‌زیست و امنیت کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه عشایر با طبیعت عجین هستند، افزود: عشایر همانند نهر آب و درخت میوه، بدون چشمداشت برای جامعه تولید می‌کنند و یک جامعه کاملاً مولد محسوب می‌شوند.

مدیرکل امور عشایراستان اردبیل گفت: جامعه عشایری ۶ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد اما با دارا بودن یک میلیون و ۲۵۰ هزار رأس دام سبک، ۵۷ درصد دام سبک استان، ۳۵ درصد تولید گوشت و ۲۵ درصد تولید لبنیات اردبیل را تأمین می‌کند.

پیرجاهد آلاچیق عشایری را «سنگر تولید» دانست و تصریح کرد: عشایر علاوه بر تولید، حافظ ۵۷ درصد مراتع استان هستند و آلاچیق‌های آنان نقش پاسگاه‌های امنیتی را ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که عشایر عملاً سربازان امنیت کشور محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به مشکلات کوچ عشایر در برخی مناطق حفاظت‌شده، گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که هم محیط‌زیست حفظ شود و هم عشایر در تردد به ییلاق دچار مشکل نشوند؛ چرا که تضعیف جامعه عشایری، علاوه بر کاهش تولید، موجب افزایش بیکاری و حاشیه‌نشینی خواهد شد.

پیرجاهد در پایان تأکید کرد: حمایت، تجهیز و به‌روزرسانی زیرساخت‌های جامعه عشایری یک ضرورت راهبردی برای حفظ تولید، امنیت و پایداری اجتماعی استان است.

