به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد صبح چهارشنبه در نشست مشترک با کیومرث سفیدی مدیرکل حفاظت محیطزیست استان، با حضور سرهنگ محمدرضا بری مسئول بسیج عشایری و جمعی از معاونان و کارشناسان امور عشایر، بر جایگاه چندبعدی جامعه عشایری در اقتصاد، محیطزیست و امنیت کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه عشایر با طبیعت عجین هستند، افزود: عشایر همانند نهر آب و درخت میوه، بدون چشمداشت برای جامعه تولید میکنند و یک جامعه کاملاً مولد محسوب میشوند.
مدیرکل امور عشایراستان اردبیل گفت: جامعه عشایری ۶ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهد اما با دارا بودن یک میلیون و ۲۵۰ هزار رأس دام سبک، ۵۷ درصد دام سبک استان، ۳۵ درصد تولید گوشت و ۲۵ درصد تولید لبنیات اردبیل را تأمین میکند.
پیرجاهد آلاچیق عشایری را «سنگر تولید» دانست و تصریح کرد: عشایر علاوه بر تولید، حافظ ۵۷ درصد مراتع استان هستند و آلاچیقهای آنان نقش پاسگاههای امنیتی را ایفا میکند؛ بهگونهای که عشایر عملاً سربازان امنیت کشور محسوب میشوند.
وی با اشاره به مشکلات کوچ عشایر در برخی مناطق حفاظتشده، گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که هم محیطزیست حفظ شود و هم عشایر در تردد به ییلاق دچار مشکل نشوند؛ چرا که تضعیف جامعه عشایری، علاوه بر کاهش تولید، موجب افزایش بیکاری و حاشیهنشینی خواهد شد.
پیرجاهد در پایان تأکید کرد: حمایت، تجهیز و بهروزرسانی زیرساختهای جامعه عشایری یک ضرورت راهبردی برای حفظ تولید، امنیت و پایداری اجتماعی استان است.
