به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد صبح دوشنبه در مجمع سالیانه یکی از شرکتهای تعاونی اردبیل، بر لزوم توجه به واقعیتهای میدانی، پرهیز از مغلطه و حمایت هدفمند از تعاونیهای عشایری تأکید کرد.
وی افزود: بدترین نوع جهالت آن است که واقعیتهای میدانی دیده شود، اما با مغلطه، تلاشها نادیده گرفته شود. این رفتار، تضییع آشکار حق همکاران زحمتکش است.
مدیرکل امور عشایر اردبیل با تأکید بر نقش راهبردی تعاونیها در خدمترسانی به جامعه عشایری، افزود: شرکتهای تعاونی عشایری با قوت و قدرت، در مسیر خدمت هدایت، حمایت و بهصورت مستمر مورد نظارت قرار میگیرند.
پیرجاهد خاطرنشان کرد: یکی از شرکتهای تعاونی اردبیل در مقایسه با سال مالی گذشته، موفق به ثبت سود دوبرابری شده که نشاندهنده حرکت رو به جلو، تلاش جمعی و همدلی مجموعه مدیریتی و کارکنان آن است.
وی در پایان از افتتاح نانوایی در یکی از شرکتهای تعاونی عشایری پس از برگزاری انتخابات هیئتمدیره خبر داد و گفت: راهاندازی این نانوایی گامی مؤثر در تأمین نان باکیفیت و بهبود خدماترسانی به عشایر منطقه محسوب میشود.
نظر شما