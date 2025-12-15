  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

پیرجاهد:حمایت هدفمند از تعاونی‌های عشایری اردبیل در دستور کار است

پیرجاهد:حمایت هدفمند از تعاونی‌های عشایری اردبیل در دستور کار است

اردبیل- مدیرکل امور عشایر اردبیل گفت:حمایت هدفمند از تعاونی‌های عشایری اردبیل در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد صبح دوشنبه در مجمع سالیانه یکی از شرکت‌های تعاونی اردبیل، بر لزوم توجه به واقعیت‌های میدانی، پرهیز از مغلطه و حمایت هدفمند از تعاونی‌های عشایری تأکید کرد.

وی افزود: بدترین نوع جهالت آن است که واقعیت‌های میدانی دیده شود، اما با مغلطه، تلاش‌ها نادیده گرفته شود. این رفتار، تضییع آشکار حق همکاران زحمتکش است.

مدیرکل امور عشایر اردبیل با تأکید بر نقش راهبردی تعاونی‌ها در خدمت‌رسانی به جامعه عشایری، افزود: شرکت‌های تعاونی عشایری با قوت و قدرت، در مسیر خدمت هدایت، حمایت و به‌صورت مستمر مورد نظارت قرار می‌گیرند.

پیرجاهد خاطرنشان کرد: یکی از شرکت‌های تعاونی اردبیل در مقایسه با سال مالی گذشته، موفق به ثبت سود دوبرابری شده که نشان‌دهنده حرکت رو به جلو، تلاش جمعی و همدلی مجموعه مدیریتی و کارکنان آن است.

وی در پایان از افتتاح نانوایی در یکی از شرکت‌های تعاونی عشایری پس از برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره خبر داد و گفت: راه‌اندازی این نانوایی گامی مؤثر در تأمین نان باکیفیت و بهبود خدمات‌رسانی به عشایر منطقه محسوب می‌شود.

کد خبر 6689640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها