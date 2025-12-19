سالاری: جهاد تبیین نسخه شفابخش جمهوری اسلامی در جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سالاری در خطبههای این هفته با تسلیت سالروز شهادت امام هادی (ع) و تبریک ولادت امام محمدباقر (ع) و فرارسیدن ماه رجب، گفت: امام هادی (ع) به ما آموختند هرگاه دشمن به شما حمله کرد، باید قویتر در برابر او ایستادگی کنید و با کادرسازی و تربیت نیروهای مؤمن، یاران واقعی اسلام را پرورش دهید.
وی با اشاره به نگاه امام هادی (ع) به مسئله حکومت افزود: امام هادی (ع) از دو نوع حکومت سخن میگویند؛ یکی حکومت ظالم که با توجیهگری و ظاهرسازی، ظلم را به مردم میپذیراند و دیگری حکومت حق که راه آن درست است اما باید با زبان درست، منطق قوی و بیان سلیس با مردم سخن بگوید. در حکومتی که بر پایه محبت است، نباید با تندی و زورگویی عمل کرد و این اصل باید در خانواده و جامعه نیز رعایت شود.
امام جمعه سیریک با اشاره به سیره علمی امام باقر (ع) تصریح کرد: امام باقر (ع) در دورانی که دشمن با ابزارهای مختلف از جمله جنگ فرهنگی، جاسوسی و نظامی عمل میکرد، با کار علمی عمیق و روشنگری، در برابر فتنهها ایستاد و جهاد تبیین را پایهگذاری کرد. امروز نیز جهاد تبیین نسخه شفابخش جمهوری اسلامی در برابر جنگ ترکیبی و حملات دشمن به باورها و حتی قرآن کریم است.
وی با تأکید بر اهمیت معنویت در جامعه، مردم را به اقامه نماز شب لیلةالرغائب دعوت کرد و افزود: بارندگیهای اخیر رحمت الهی است و نمازی که برای باران اقامه شد، موجب نزول رحمت خداوند شد، هرچند هر نعمتی با نگرانیها و سختیهایی نیز همراه است.
امام جمعه سیریک در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به طغیان رودخانههای گز و هیوا گفت: در پی بارندگیهای اخیر، مردم روستاهای گز و مهرگی بازگر در محاصره سیلاب قرار گرفتهاند و انتظار میرود مسئولان تنها به مرکز استان توجه نکنند، چرا که مردم شرق استان هرمزگان به کمک فوری نیاز دارند.
وی همچنین با اشاره به موضوع قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: راه مقابله با قاچاق سوخت، فشار بر گلوی دستگاههای سیار و معیشت مردم نیست، چرا که همین افراد در شرایط بحرانی به کمک جامعه میآیند. لازم است توزیع سوخت و سازوکار دستگاههای سیار در شهرستان اصلاح و ساماندهی شود.
