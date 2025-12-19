تأیید حمله سایبری به دولت انگلیس

به گزارش خبرگزاری مه به نقل از گاردین، «کریس برایانت»، ( Chris Bryant) وزیر تجارت انگلیس اعلام کرد که دولت این کشور در ماه اکتبر هک شده است.

وزیر تجارت انگلیس در این خصوص به اسکای نیوز گفت که خطر کمی برای «هر فردی» از حمله سایبری وجود دارد.

جزئیات این حمله هکری اموز جمعه در گزارشی از روزنامه سان منتشر شد که ادعا می‌کرد یک گروه هکر چینی پشت این حمله سایبری بوده است!

با این حال، «کریس برایانت»، به منتشرکنندگان این خبر گفت که «مشخص نیست» چه کسی این حمله را انجام داده و نسبت به گمانه‌زنی‌ها هشدار داد.

برایانت به اسکای نیوز گفت: مطمئناً هک در FCDO رخ داده است و ما از ماه اکتبر از آن مطلع بوده‌ایم. همانطور که شما اوایل امسال در مورد هک سایبری در JLR [جگوار لندرور] و مارکس و اسپنسر گزارش دادید، و اوایل سال گذشته، فکر می‌کنم در کتابخانه انگلیس این موضوع رخ داد، همه اینها واقعاً چیزهای مهمی هستند که باید با آنها مقابله کنیم و از آنها آگاه باشیم و تا حد امکان از آنها جلوگیری کنیم. به نظر من، برخی از گزارش‌ها بیشتر حدس و گمان بوده‌اند تا اینکه صحت داشته باشند.

وی سپس گفت: اغلب، تحقیقات برای رسیدن به این موضوع زمان زیادی می‌برد. ما توانستیم خیلی سریع این خلأ را برطرف کنیم. به نظر من، یک مشکل فنی در یکی از سایت‌های ما وجود داشت و ما کاملاً مطمئن هستیم که خطر کمی وجود دارد که هر فردی واقعاً تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد. می‌دانم که برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که اتفاقات مختلفی ممکن است رخ دهد. فکر می‌کنم این بیشتر حدس و گمان است تا اطلاع رسانی مفید. بنابراین نمی‌خواهم در این مورد وحشت ایجاد کنم. ما در جریان امور هستیم. و همچنین، کاملاً مشخص نیست که این موضوع از کجا آمده است. می‌دانم که همه در مورد آن نیز حدس و گمان می‌زنند. این هم کاملاً مشخص نیست.

برایانت در پاسخ به این سوال که آیا چین پشت این حمله بوده است، گفت: این موضوع کاملاً مشخص نیست.