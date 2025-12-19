  1. استانها
پیکر شهروند مسجدسلیمانی پس از چند روز جستجو در رودخانه پیدا شد

مسجدسلیمان – فرماندار مسجدسلیمان اعلام کرد: پس از بازدید میدانی و پیگیری استاندار خوزستان، پیکر شهروند غرق‌شده در رودخانه مسجدسلیمان صبح امروز کشف و به خانواده وی تحویل شد.

پیمان جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیکر سید داوود موسوی، شهروند مسجدسلیمانی که چند روز پیش در پی آب‌گرفتگی رودخانه غرق شده بود، صبح روز جمعه پس از تلاش بی‌وقفه گروه‌های امدادی و اجرایی پیدا و از آب خارج شد.

وی افزود: این عملیات با دستور مستقیم و تأکید سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در روز پنجشنبه شتاب بیشتری گرفت و با بسیج گسترده دستگاه‌های امدادی به نتیجه رسید.

جهانگیری تصریح کرد: دستگاه‌های امدادی از جمله هلال‌احمر، آتش‌نشانی و فرمانداری مسجدسلیمان موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه بودند و نهایتاً موفق به کشف پیکر شدند.

با یافتن پیکر، مرحله جستجو و نجات این عملیات به پایان رسید و پیکر متوفی تحویل خانواده وی شد.

