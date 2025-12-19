تولد نوزاد در دل سرمای کوهستان لوداب؛فرشتگان سفیدپوش ناجی مادر و نوزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفارفرد گفت: پیش از ظهر جمعه همزمان با آغاز دردهای زایمانی یک خانم ۳۰ ساله در منطقه لوداب شهرستان بویراحمد، موضوع از سوی درمانگاه محلی به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله کد عملیاتی لوداب به محل اعزام و مادر باردار پس از انجام مراقبت‌های اولیه به آمبولانس منتقل شد، اظهار کرد: به دلیل بارش سنگین برف و انسداد مسیر ارتباطی لوداب به یاسوج، شرایط بسیار بحرانی شد.

اعزام تیم ویژه عملیات در شرایط سخت

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تیم عملیات ویژه اورژانس ۱۱۵ استان با یک آمبولانس مجهز و ویژه شرایط سخت، به منطقه اعزام و پشتیبانی کامل این مأموریت حساس را بر عهده گرفت.

وی تصریح کرد: پس از بازگشایی مسیر با تلاش بی وقفه راهداران، عملیات انتقال آغاز شد و خوشبختانه در طول مسیر، زایمان توسط پرسنل توانمند اورژانس ۱۱۵ استان، آقایان «فرود رضویان، احمدرضا نمازیان و حضور ماما فروغ افراشته» با موفقیت انجام و مادر و نوزاد در سلامت کامل به بیمارستان منتقل شدند.

راهنمایی تخصصی از راه دور

غفار فرد تاکید کرد: در طول این مأموریت، دکتر صانع نسب رئیس درمانگاه لوداب و همچنین زهرا کریمی و زینب صفری از ماماهای آنکال، به صورت تلفنی تیم عملیاتی را همراهی و راهنمایی تخصصی ارائه دادند.

وی با تأکید بر اهمیت این اقدام، این مأموریت را جلوه‌ای روشن از اهمیت حیاتی سلامت مادران باردار و نوزادان و نمادی آشکار از آمادگی، تعهد و فداکاری تیم‌های ویژه اورژانس ۱۱۵ استان عنوان کرد و یادآور شد: برف و سرما و انسداد راه‌ها نمی‌تواند مانعی در مسیر نجات جان انسان‌ها باشد.