خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اعزام و انتقال بیماران بین مراکز درمانی فرآیندی است که به منظور بهبود سلامت و افزایش مراقبت‌ها صورت می‌گیرد که به همین منظور در مراکز درمانی به خصوص در مناطق روستایی آمبولانس برای آنها پیش بینی شده است.

به همین منظور در مراکز درمانی شرایط‌های متفاوتی را برای اعزام بیماران با آمبولانس برای انتقال به سایر مراکز درمانی بر اساس نوع و شدت بیماری و مسافت تا مرکز درمانی مقصد، با یکی از انواع آمبولانس‌ها در نظر گرفته‌اند.

در کهگیلویه و بویراحمد نیز به علت شرایط ویژه کوهستانی بودن و راه‌های سخت، امکان استفاده از هر آمبولانسی مقدور نیست و نیاز به خودروهای کمک دار است که بتوانند در شرایط برف و باران نیز تردد کنند.

۴ آمبولانس مارگون فرسوده هستند

در همین رابطه سرپرست شبکه بهداشت و درمان مارگون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۴ آمبولانس در این شهرستان وجود دارد، که عمر آنها به ۱۵ سال می‌رسد و عملاً از کار افتاده هستند.

حسین عدالت دوست همچنین با بیان اینکه دو پایگاه اورژانس در این شهرستان وجود دارد، اظهار کرد: یکی از آمبولانس‌های مرکز اورژانس ۱۱۵ زیلایی تصادف کرده که نیاز به آمبولانس جدید دارد.

۱۴ آمبولانس کهگیلویه فرسوده هستند

رئیس فوریت‌های اورژانس کهگیلویه هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۴ دستگاه آمبولانس اورژانس و درمانگاه در شهرستان وجود دارد که عمر همه آنها بالای ۱۰ سال است.

علی خاوران افزود: ۱۰ آمبولانس در پایگاه‌های فعال اورژانس و چهار آمبولانس در درمانگاه‌ها فعالیت دارند.

وی ادامه داد: از چهار آمبولانس درمانگاه‌ها تنها یک دستگاه اهدایی بنیاد علوی در اسفندان سه سال عمر دارد مابقی بیش از ۱۰ سال است فعالیت دارند.

رئیس فوریت‌های اورژانس کهگیلویه با بیان اینکه آمبولانس‌های درمانگاه‌ها فاقد تجهیزات هستند، بیان کرد: با توجه به نبود تجهیزات خدمات‌دهی آنها عملأ شبیه وانت است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که بخش‌های چاروسا و دیشموک به خاطر بعد مسافت و نداشتن مرکز درمانی مجهز مرتب نیاز به اعزام بیمار دارند.

شهرستان چرام با دو آمبولانس فرسوده

مدیر شبکه بهداشت و درمان چرام هم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این شهرستان ۳۶ هزار نفر جمعیت دارد، بیان کرد: کمبود آمبولانس یکی از مهمترین مشکل این شهرستان است.

وی با بیان اینکه ۶ آمبولانس در این شهرستان وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴ آمبولانس مربوط به اورژانس ۱۱۵ بوده و دو آمبولانس نیز در شهر چرام و سرفاریاب فعال هستند که قدمت آنها به ۲۰ سال می‌رسد.

مهمترین مشکل بهمئی کمبود آمبولانس

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بهمئی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این شهرستان ۶ مرکز بهداشت و درمانی، یک بیمارستان و ۲۷ خانه بهداشت و دو پایگاه شهری وجود دارد.

علی آبشنگ افزود: ساخت ساختمان جامعه سلامت، و دو خانه بهداشت و سه خانه پزشک در شهر و روستا و نیاز به آمبولانس از مهمترین مشکلات بهداشت و درمان در این شهرستان است.

وی اظهار کرد: ۶ آمبولانس در این شهرستان وجود دارد که از این تعداد ۴ آمبولانس فرسوده هستند.

اورهال ۱۰ آمبولانس نیازمند ۱۳ میلیارد تومان

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد هم اظهار کرد: میانگین عمر آمبولانس‌های استان بالای ۱۵ سال است و به دلیل وجود تحریم‌ها، تأمین قطعات با مشکل روبه‌رو است و مجبور هستیم با داشته‌های موجود به کار ادامه بدهیم.

پرویز غفار فرد با بیان اینکه مجوز اورهال و تعمیر ۱۰ دستگاه آمبولانس را دریافت کرده‌ایم، افزود: هزینه اورهال این آمبولانس‌ها ۱۳ میلیارد تومان برآورد شده‌است که نیازمند کمک خیران هستیم.

خطر تعطیلی مراکز درمانی در نبود آمبولانس

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در دیدار روز گذشته خود با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از فرسودگی ناوگان آمبولانس‌ها در این استان گلایه کرد.

یدالله رحمانی گفت: تعدادی از آمبولانس‌ها از رده خارج شده‌اند و برخی پایگاه‌ها به دلیل نبود آمبولانس سالم در آستانه تعطیلی هستند.

وی بر لزوم نوسازی و افزایش تعداد ناوگان آمبولانس‌ها تاکید کرد و ادامه داد: نوسازی ناوگان و تأمین اعتبار برای تعمیرات این آمبولانس‌ها آنها به طور ویژه باید مورد توجه باشد.