به گزارش خبرنگار مهر، بدمینتون یکی از رشتههای المپیکی که در جهان طرفداران زیادی دارد ولی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و چهرههای شاخص زیادی در این رشته دیده نمیشوند. پس از خداحافظی ثریا آقایی ستاره پیشین بدمینتون ایران حالا علی حیاتی بهعنوان یکی از ملیپوشان جوان و آیندهدار به عنوان امیدی تازه برای بازگرداندن بدمینتون کشور به میادین المپیک مطرح شده است.
این بازیکن در رقابتهای بینالمللی اخیر از جمله کمپ آسیایی المپیک و مسابقات چلنج قزاقستان موفق به کسب رتبههای برتر شد و توانست جایگاه خود را به عنوان یکی از امیدهای اصلی این رشته تثبیت کند. با این حال مسیر موفقیت در بدمینتون ایران بدون حمایت مالی، اعزامهای بینالمللی منظم و سرمایهگذاری فدراسیون دشوار خواهد بود و همچنان نیازمند توجه ویژه مسئولان است تا این رشته المپیکی بتواند بار دیگر در میادین جهانی بدرخشد.
علی حیاتی عضو تیم ملی بدمینتون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور خود در مسابقات برونمرزی و کمپ آسیایی در مالزی اظهار کرد: کمپ آسیایی المپیک تجربهای بسیار ارزشمند بود و بازیکنان کشورهای مختلف در آن حضور داشتند. در این کمپ که تحت نظر مربیان مجرب آسیایی برگزار شد مجموعهای از تستها و تمرینهای ویژه انجام شد. خوشبختانه در انتخابیها و تستهای بدنی موفق شدم رتبه نخست را کسب کنم و توانستم عملکرد قابل قبولی ارائه دهم. نامه نتایج به فدراسیون ارسال شده و منتظر بررسی و اقدامات بعدی هستیم.
عملکرد در مسابقات چلنج قزاقستان
وی درباره مسابقات چلنج قزاقستان گفت: سطح رقابتها بسیار بالا بود و بازیکنان قدرتمندی از کشورهای مختلف حضور داشتند. در بازی اول موفق شدم بازیکنی از مالزی را با نتیجه سه بر صفر شکست دهم. در دیدار دوم نیز مقابل بازیکنی از مالزی که در رده ۱۰۰ جهان قرار داشت موفق شدم با نتیجه سه بر دو و گیم آخر ۲۵ بر ۲۳ پیروز شوم. این نتیجه جزو شگفتیهای مسابقات بود زیرا در ایران مدتها چنین موفقیتی رخ نداده بود و من را در بین هشت بازیکن برتر قرار داد.
برنامههای پیش رو و جام فجر
حیاتی درباره برنامههای آینده گفت: در حال حاضر تمرینات تیم ملی و لیگ برتر را دنبال میکنم. به امید خدا برای جام فجر که حدود پانزدهم بهمن برگزار میشود آماده میشویم. بعد از جام فجر نیز چند مسابقه برونمرزی دیگر تا فروردین در برنامه دارم و هدفم ارتقای رنکینگ جهانی از ۲۱۸ به زیر ۱۰۰ است تا شانس کسب سهمیه المپیک افزایش یابد.
وضعیت لیگ برتر و شرایط تمرین
عضو تیم ملی بدمینتون درباره لیگ برتر کیفیت لیگ برتر و گلایه برخی از باشگاه از کیفیت پایین این مسابقات توضیح داد: لیگ امسال از نظر حرفهای بودن، رفت و برگشت بودن مسابقات و سطح رقابتها شرایط خوبی دارد. بازیکنان میتوانند با آمادگی کامل و بازی مقابل حریفان مختلف تجربه ارزشمندی کسب کنند. با وجود کمبودهایی مانند قراردادهای پایین و مسائل مالی سطح لیگ به نظر من از بسیاری رشتههای دیگر بهتر است و حضور در لیگ کمک زیادی به آمادهسازی بازیکنان میکند.
نقش فدراسیون و اعزام به بازیهای آسیایی
حیاتی درباره برنامه اعزام به بازیهای آسیایی ناگویا عنوان کرد: هنوز اطلاعات رسمی در این خصوص دریافت نکردهام و فدراسیون برنامه مشخصی اعلام نکرده است. امیدوارم در آینده نزدیک شرایط مشخص شود تا بازیکنان بتوانند به خوبی برای مسابقات آسیایی آماده شوند.
وی افزود: همه دستبهدست هم دادهایم تا بتوانیم سهمیه المپیک را کسب کنیم و این موضوع نیازمند هماهنگی بین فدراسیون و مسئولان شهری و استانی است.
