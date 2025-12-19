مسمومیت چهار شهروند با گاز خاموش در استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، اورژانس قم از وقوع یک مورد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در ساعات ابتدایی بامداد امروز خبر داد.
این حادثه ساعت ۰۰:۰۲ دقیقه به مرکز فوریتهای پزشکی استان اعلام شد و بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد.
بررسیهای میدانی کارشناسان حاضر در صحنه نشان داد که استفاده از بخاری فاقد دودکش در یک فضای بسته، عامل اصلی انتشار گاز منوکسیدکربن و بروز علائم مسمومیت بوده است.
در جریان این حادثه، سه فرد بزرگسال و یک کودک دچار علائم مسمومیت شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و مراقبتهای پیشبیمارستانی توسط نیروهای اورژانس، وضعیت عمومی تمامی مصدومان به حالت پایدار بازگشت.
خوشبختانه هیچیک از افراد حادثهدیده نیاز به اقدامات پیشرفته درمانی نداشتند و مورد فوتی یا بیمار بدحال نیز گزارش نشد.
اورژانس قم با اشاره به تکرار چنین حوادثی در فصل سرما اعلام کرد: تنها در روز گذشته نیز سه مورد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در نقاط مختلف استان به مرکز فوریتهای پزشکی گزارش شده که این آمار، زنگ خطری جدی برای شهروندان به شمار میرود.
این مرکز ضمن هشدار مجدد به خانوادهها و ساکنان مناطق شهری و روستایی تأکید کرد: استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، اطمینان از سلامت و باز بودن مسیر دودکشها و همچنین تهویه مناسب محیطهای بسته، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از حوادث ناشی از گاز منوکسیدکربن دارد.
گاز منوکسیدکربن که به گاز خاموش و بیبو معروف است، در صورت بیتوجهی به اصول ایمنی میتواند در مدت کوتاهی جان افراد را به خطر بیندازد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، تنها با رعایت نکات ساده اما حیاتی ایمنی قابل پیشگیری است.
قم- وقوع یک حادثه ناشی از نشت گاز منوکسیدکربن در یکی از روستاهای جعفریه قم، منجر به مسمومیت چهار نفر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اورژانس قم از وقوع یک مورد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در ساعات ابتدایی بامداد امروز خبر داد.
