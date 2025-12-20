محمدی: نشت گاز خانگی موجب مصدومیت یک جوان در میاندوآب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان محمدی در این زمینه افزود: امروز شنبه در پی وقوع انفجار به دلیل نشت گاز در یک واحد مسکونی در میاندوآب یک جوان ۲۲ ساله مصدوم و خسارت مالی به اموال همسایگان شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان، نشت گاز شهری را علت اصلی این حادثه دلخراش اعلام کردند، ادامه داد: این انفجار که ناشی از تجمع گاز شهری در یک خانه مسکونی بود، منجر به شعله‌ور شدن آتش و سوختگی شدید یک جوان حدوداً ۲۲ ساله شد که بلافاصله برای درمان به مراکز درمانی منتقل شد.

محمدی، تأکید کرد: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که نقص فنی در اتصالات بخاری گازسوز، عامل اصلی نشت و در نهایت وقوع انفجار بوده است.

این حادثه علاوه بر آسیب جانی و جسمی، خسارات قابل توجهی به سازه واحد مسکونی و همچنین خودروهای پارک شده در نزدیکی محل حادثه وارد کرده است.

مقامات محلی از شهروندان خواسته‌اند تا با رعایت دقیق نکات ایمنی، به‌ویژه در سرویس‌های دوره‌ای وسایل گازسوز، از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.