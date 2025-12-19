انتشار اسامی محصولات غیرمجاز آرایش چشم

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، برخی از محصولات آرایش چشم به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و نبود اطلاعات معتبر از ترکیبات و شرایط نگهداری، غیرمجاز شناخته شدهاند.
فهرست محصولات آرایشی غیرمجاز
_ ریمل: ESSENCE، PAULA DORF، SUPER CURL، DAYCELL 3D
_ خط چشم: PARIS، ESTEE LAUDER (Fake)، KISS BEAUTY
_ پالت سایه: NAKED، DoDo Girl، ANYLADY، ROMCOM، Mini Queen
روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد مصرف این فرآوردهها میتواند موجب بروز عوارض چشمی و پوستی شود و این محصولات در اولویت برنامههای نظارتی قرار دارند.
از عموم مردم درخواست میشود در صورت مشاهده این نشانهای تجاری در سطح عرضه، مراتب را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور گزارش کنند.
سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی اقدامات لازم را برای جمعآوری و برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.
