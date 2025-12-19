https://mehrnews.com/x39Vsv ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴ کد خبر 6695040 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴ بارش برف در آستان مقدس امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم تصاویر زیبایی از بارش برف در حرم مطهر امام رضا(ع) را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB فیلم: سارا احمدی کد خبر 6695040 کپی شد مطالب مرتبط بارش شدید برف در شهرستان تربت جام اعمی:رانندگان وارد جاده کاشمر نشوند شب برفی مشهد شب برفی در حرم مطهر امام رضا(ع) فعالیت ادارات خراسان رضوی شنبه با دو ساعت تاخیر آغاز می شود برچسبها بارش برف مشهد حرم امام رضا (ع)
