۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

بارش برف در آستان مقدس امام رضا(ع)

مشهد- در این فیلم تصاویر زیبایی از بارش برف در حرم مطهر امام رضا(ع) را مشاهده می کنید.

فیلم: سارا احمدی

    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      الحمدلله رب العالمین کما هو اهله

