اعمی:رانندگان وارد جاده کاشمر نشوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اعمی اظهار کرد: اگر وضعیت جوی به همین شکل ادامه پیدا کند، احتمال مسدود شدن جاده کوهسرخ به کاشمر در چند ساعت آینده وجود دارد.

فرماندار کوهسرخ با اشاره به مشکلات جدی در جاده کاشمر به کوهسرخ و همچنین مسیر کوهسرخ به شهرستان میان‌جلگه، افزود: به دلیل شرایط کوهستانی و وجود گردنه‌ها، در زمان بارش برف با چالش‌های زیادی مواجه خواهیم شد.

وی همچنین با بیان اینکه تاکنون چندین بار جاده‌ها توسط نیروهای راهداری بازگشایی شده و این نیروها همچنان در حال پاشش شن و نمک برای بهبود شرایط جاده‌ها هستند، خاطرنشان کرد: با وجود پیش‌بینی چند مکان برای اسکان اضطراری، خوشبختانه تاکنون گزارشی از وجود راه مانده‌ها دریافت نکرده‌ایم.

اعمی با اعلام اینکه به دلیل کاهش شدید دما امشب جاده یخ خواهد زد، از آماده‌باش ۱۰۰ درصدی نیروهای ستاد مدیریت بحران و لغو تمامی مرخصی‌ها خبر داد و تصریح کرد: هرچند اداره راهداری این شهرستان مجهز به خودروی شن و نمک‌پاش است اما با توجه به کوهستانی بودن منطقه همچنان با کمبود تجهیزات لجستیک مواجه هستیم.

فرماندار کوهسرخ در ادامه درباره وضعیت پیست تیوب‌سواری روستای اکبرآباد به‌عنوان تنها پیست منطقه افزود: از شهروندان به‌خصوص کاشمری‌ها تقاضا داریم هرچه سریع‌تر این پیست را ترک کرده و با توجه به نزدیک شدن به ساعات پایانی شب و لغزنده شدن جاده به منازل و شهر خود برگردند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۰ درصد نانوایی‌ها مجهز به سوخت جایگزین شده‌اند و ذخیره‌سازی نفت نیز به میزان مورد نیاز انجام شده است، خاطرنشان کرد: به جز روستای کلاته تیمور آن هم به دلیل صعب العبور بودن و فاصله ۱۷ کیلومتری ۲۷ روستای دیگر همه گازرسانی شده‌اند.

اعمی با اشاره به اینکه چون هنوز اداره هلال احمر در شهرستان مستقر نشده در این گونه مواقع با مشکلات جدی مواجه هستیم، بیان کرد: حتی خود راهداری منطقه هم با کمبود تجهیزات مواجه است و به همین دلیل مجبور هستیم از توان بخش خصوصی استفاده کنیم.

فرماندار کوهسرخ با اعلام اینکه در بخش اورژانس و بهداشت هم وضعیت خوبی نداریم، گفت: حدود هفت آمبولانس در شهرستان داریم که چهار آمبولانس خراب است و با توجه به کوهستانی بودن شهرستان وجود سه آمبولانس اصلاً کافی نیست.

وی با بیان اینکه بر اساس آنچه اعلام شده استان بودجه کافی را برای تعمیر آمبولانس‌ها در اختیار شهرستان قرار نداده است، افزود: امیدواریم هر چه زودتر این معضل رفع شود.

اعمی با توجه به برف گیر بودن جاده کوهسرخ به کاشمر وجود یک پایگاه راهداری در این مسیر را بسیار ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اکنون مجبور هستیم از ظرفیت شهرستان کاشمر استفاده کنیم.

فرماندار کوهسرخ با اعلام اینکه اگر ظرفیت‌های مردمی و کمک شهرستان‌های اطراف نباشد در هنگام بارش برف با مشکلات جدی مواجه می‌شویم، گفت: کوهسرخ نیازمند توجه جدی است.