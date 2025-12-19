به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسکرزاده با اشاره به شرایط نامساعد جوی در شهرستان و با تاکید بر اهمیت رعایت ایمنی افزود: از شهروندان و رانندگان درخواست می‌شود تا اطلاع بعدی از هرگونه تردد غیرضروری در شهرستان و مسیرهای ییلاقی خودداری کنند و هشدارهای پلیس راه و عوامل راهداری را جدی بگیرند.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط جوی نامساعد، لغزندگی شدید جاده‌ها و سرمای شدید هوا، احتمال بروز حوادث در این مسیرها بسیار بالا است و رانندگان موظف هستند از تردد در محور مهریز به تنگ‌چنار و دیگر مسیرهای ییلاقی شهرستان خودداری کنند.

عسکرزاده محور این شهر به دهستان تنگ‌چنار در بخش مرکزی به دلیل لغزندگی شدید جاده و برودت هوا مسدود شده گفت: شهروندان و عموم رانندگان از تلاش برای عبور از مسیرهای مسدود یا فرعی پرهیز و توصیه‌ها و هشدارهای عوامل راهداری و پلیس راه را به دقت رعایت کنند.

فرماندار مهریز بیان کرد: حفظ جان شهروندان در اولویت است و هرگونه تردد غیرضروری در شرایط کنونی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.