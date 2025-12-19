به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمودی اظهار کرد: با توجه به بارش سنگین برف و صدور هشدار هواشناسی مبنی بر گسترش سامانه ناپایدار و بارش‌زا در استان تمامی تعطیلی تفرجگاه‌ها و مناطق تحت مدیریت این اداره کل تا روز دوشنبه تمدید می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به اعلام قبلی تعطیلی تفرج‌گاه‌های استان تا پایان این هفته افزود: با هدف پیشگیری از بروز هرگونه حادثه و حفظ ایمنی بازدیدکنندگان این دوره تعطیلی تا روز دوشنبه آینده تمدید و از ورود به مناطق تفرجگاهی استان در این مدت ممانعت می‌شود.

وی از شهروندان خواست در این زمینه با نیروهای اجرایی و محیط‌بانان استان همکاری کنند.

محمودی اظهارکرد: این اداره کل با همکاری دستگاه‌های امدادی و مدیریتی در آماده‌باش کامل قرار دارد و از تمامی ظرفیت‌ها برای کاهش خطرهای احتمالی ناشی از شرایط جوی استفاده خواهد کرد.