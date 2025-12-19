  1. استانها
مدارس ایرانشهر در روز شنبه غیر حضوری شد

ایرانشهر - تمامی مدارش شهرستان ایرانشهر در دو نوبت صبح و عصر در روز شنبه ۲۹ آذر در پی تداوم باران و طغیان رودخانه ها و بسته شدن راه ها، به صورت غیرحضوری فعالیت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ایرانشهر اعلام کرد: بنابر تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ایرانشهر، به دلیل تداوم بارش باران و جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر و احتمال آسیب و خسارت، فعالیت کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و عصر شهرستان ایرانشهر در روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری خواهد بود.

