https://mehrnews.com/x39Vp8 ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰ کد خبر 6694876 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰ بارش باران پاییزی در ایرانشهر و خوشحالی مردم ایرانشهر - در روزهای پایانی فصل پاییز، ایرانشهر شاهد بارش اولین باران پاییزی است. دریافت 11 MB کد خبر 6694876 کپی شد مطالب مرتبط سجده شکر مردم زهک به شکرانه بارش رحمت الهی امام جمعه ایرانشهر: «تبیین» قوی ترین سپر مقابله با جنگ رسانه ای است حیدری: رگبار باران و تگرگ در برخی مناطق سیستان وبلوچستان رخ می دهد بارش اولین باران پاییزی در زابل بارش شدید باران در منطقه چاهکیچی دلگان برچسبها بارش باران ایرانشهر باران
نظر شما