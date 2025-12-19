  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

بارش باران پاییزی در ایرانشهر و خوشحالی مردم

بارش باران پاییزی در ایرانشهر و خوشحالی مردم

ایرانشهر - در روزهای پایانی فصل پاییز، ایرانشهر شاهد بارش اولین باران پاییزی است.

دریافت 11 MB
کد خبر 6694876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها