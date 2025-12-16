اعلام اسامی گروه دوم بازیکنان استان تهران برای تست انتخابی تیم جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بررسی و تست انتخابی بازیکنان تیم ملی جوانان ایران در حالی به طور مستمر در مرکز ملی پیگیری می‌شود که حسین عبدی لیست گروه دوم بازیکنان استان تهران را که باید صبح فردا چهارشنبه ۲۶ آذرماه خود را به کادرفنی معرفی کنند، اعلام کرد.

بازیکنان دعوت شده باید ساعت ۱۳:۳۰ با همراه داشتن البسه تمرین، اصل کارت ملی و بیمه ورزشی خود را به کادرفنی و اجرایی در زمین چمن مرکز ملی معرفی کنند.

شایان ذکر است تست گیری از گروه دوم استان تهران در عصر چهارشنبه و دو نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه هفته جاری صورت می‌پذیرد.

بازیکنان دعوت شده گروه دوم تست انتخابی از استان تهران به شرح زیر است:

عرفان عبدی، محمدرضا بهاروندی، علی مسلمی، مبین بهروزی، مرصاد جبیب پور، امیرمحمد دهقانی، امیررضا آزادبخت، سینا چودکی، امیرمحمد عبادی، امیرعلی بهستانی، امیرحسین بیات، مهدی قوی پنجه، عباس ولی پور، امیرمحمد رضایی، ایلیا جعفری، پرهام طولابی، علی اصغر ثمری، رضا عبدی، محمد حسینی، آرین معالی، امیرمحمد کارگر، محمدجواد عطایی، هادی عیوضی، مبین رضاپور و بردیا جعفری