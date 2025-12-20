به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: طبق ماده ۸۵ مقررات انضباطی صرفنظر از این که اعمال و رفتار خلاف قانون و مقررات تماشاگران عمدی باشد یا غیرعمدی، هر باشگاهی نسبت به اقدامات تماشاگران خود مسئول و پاسخگوست؛ اعم از این که این اقدامات قبل و بعد از مسابقات و خارج از ورزشگاهها صورت گیرد یا حین بازی و داخل استادیومها.
وی در ادامه عنوان داشت: کمیته انضباطی بهعنوان یکی از ارکان قضائی فدراسیون فوتبال در رسیدگی به تخلف تماشاگران و هواداران باشگاهها، مجاز به اعمال تنبیهاتی که در ماده ۲۸ مقررات انضباطی پیشبینی گردیده که از جمله تنبیهات مقرر در این ماده، کسر امتیاز است. کسر امتیاز بهعنوان یکی از شدیدترین ابزارهای بازدارندگی انضباطی است که هدف متعالی و نهایی آن، صرفاً تنبیه نیست و پیشگیری از تکرار تخلفات، ارتقای فرهنگ هواداری و حفظ اعتبار فوتبال کشور است.
حسنزاده در پایان گفت: همه باشگاهها در تمامی ردههای فوتبال کشورمان انتظار میرود قبل از وقوع تخلفات با برنامهریزی دقیق و فعالتر کردن کانونهای هواداری خود، در جهت آموزش مستمر هواداران، جلوگیری از بروز حوادث تلخ در ورزشگاهها و رعایت کامل الزامات قانونی گام بردارند.
