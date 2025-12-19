یونس ولیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم هیئت جودو خراسان شمالی موفق شد در رقابتهای لیگ آیندهسازان جودو کشور عنوان نایبقهرمانی را کسب کند.
رئیس هیئت جودو خراسان شمالی افزود: رقابتهای لیگ آیندهسازان جودو کشور با حضور ۱۴ تیم از استانهای مختلف، به میزبانی استان البرز برگزار شد.
وی ادامه داد: در پایان این رقابتها، تیم مدرسه جودو پارس جنوبی مقام نخست را به دست آورد، تیم هیئت جودو خراسان شمالی در جایگاه دوم ایستاد و تیمهای باشگاه جودو حفاران فارس و شهرداری ماهدشت بهصورت مشترک سوم شدند.
