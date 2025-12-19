  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

ولی‌زاده: جودوکاران خراسان شمالی نایب‌قهرمان لیگ آینده‌سازان کشور شدند

ولی‌زاده: جودوکاران خراسان شمالی نایب‌قهرمان لیگ آینده‌سازان کشور شدند

بجنورد- رئیس هیئت جودو خراسان شمالی گفت: تیم هیئت جودو استان موفق شد در رقابت‌های لیگ آینده‌سازان کشور که به میزبانی استان البرز برگزار شد، عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کند.

یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم هیئت جودو خراسان شمالی موفق شد در رقابت‌های لیگ آینده‌سازان جودو کشور عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کند.

رئیس هیئت جودو خراسان شمالی افزود: رقابت‌های لیگ آینده‌سازان جودو کشور با حضور ۱۴ تیم از استان‌های مختلف، به میزبانی استان البرز برگزار شد.

وی ادامه داد: در پایان این رقابت‌ها، تیم مدرسه جودو پارس جنوبی مقام نخست را به دست آورد، تیم هیئت جودو خراسان شمالی در جایگاه دوم ایستاد و تیم‌های باشگاه جودو حفاران فارس و شهرداری ماهدشت به‌صورت مشترک سوم شدند.

کد خبر 6695166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها