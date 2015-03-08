پارك بانوان اهواز با وجود افتتاح امكان استفاده ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، الهه موالی زاده عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: متاسفانه به رغم افتتاح پارک بانوان شهر اهواز، امکان استفاده از این محیط تفریحی براي بانوان وجود ندارد. در همین راستا به دنبال این هستیم تا با برگزاری جلسه ای در شهرداری اهواز، نحوه واگذاری این پارک را معین کنیم.

وی افزود: در همین زمان ۱۳ پارک بانوان در استان در حال ساخت است. به طور حتم افزایش پارک های بانوان، باعث کاهش آسیب های بدنی و افزایش روحیه شاداب بانوان خوزستانی خواهد شد.

مدیر کل امور بانوان استانداری خوزستان با اشاره به برگزاری اولین دوره جشنواره فرهنگی زنان عشایر و روستایی شمال غرب خوزستان در آینده نزدیک گفت: این جشنواره به زودی در سایر مناطق استان نیز برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما به دنبال راه اندازی سامانه ای با عنوان نذر فرهنگی هستیم. در این سامانه از همه افراد جامعه دعوت می شود تا در صورتی که دارای توانایی و یا تخصص خاصی هستند به خانواده هایی که سرپرست آنها زنان هستند کمک هایی ارائه کنند. به عنوان مثال فرد معلمی می تواند در صورت تمایل در اوقات فراغت خود به فرزندان این گونه خانواده ها به صورت رایگان آموزش دهد.

موالی زاده با بیان اینکه خوزستان از لحاظ دارا بودن زنان سرپرست خانوار در جایگاه دوم کشور قرار دارد، گفت: اداره کل امور بانوان استانداری به دنبال شکل گیری یک شبکه توانمد سازی علمی در مباحث مختلف برای بانوان جامعه است.

وی با اشاره به مشکلات زنان روستایی و عشایر اظهار کرد: شرایط زنان روستایی در نقاط مختلف استان متفاوت است. در این راستا به دنبال تشکیل شرکت های تعاونی هستیم.

مدیر کل امور بانوان استانداری خوزستان تصریح کرد: سهم زنان جامعه ما در فعالیت های سیاسی بسیار نا چیز است و این مسئله به جو ناسالم سیاسی بر می گردد.

موالی زاده با اشاره به اختصاص محلی در باغ موزه اهواز با عنوان موزه زنان و جنگ اظهار کرد: به طور حتم نقش بی بدیل زنان خوزستانی در زمان جنگ را نمی توان نا دیده گرفت در همین راستا در باغ موزه شهر اهواز مکانی برای نشان دادن رشادت های زنان در این برحه خاص از زمان در نظر گرفته شده است.