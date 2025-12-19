بعثت کرمانشاه به دنبال بازگشت به مسیر برد مقابل پالایش نفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه فردا شنبه از ساعت ۱۴:۳۰ در چارچوب رقابت‌های هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور، در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان تیم پالایش نفت بندرعباس خواهد بود.

بعثت کرمانشاه که در هفته‌های اخیر روزهای چندان خوبی را پشت سر نگذاشته، این دیدار خانگی را فرصتی مهم برای بازگشت به مسیر امتیازگیری و احیای امید در بین هواداران خود می‌داند. شاگردان اشکش در پنج دیدار اخیر خود در لیگ آزادگان، دو شکست و سه تساوی را تجربه کرده‌اند و به دنبال پایان دادن به این روند هستند.

بعثت در حال حاضر با ۱۸ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده‌بندی لیگ آزادگان قرار دارد و تیم پالایش نفت بندرعباس نیز با ۱۷ امتیاز در رتبه یازدهم ایستاده است؛ نزدیکی جایگاه دو تیم در جدول، حساسیت این مسابقه را برای هواداران دوچندان کرده است.

این مسابقه می‌تواند نقطه عطفی برای بعثت کرمانشاه باشد تا با استفاده از امتیاز میزبانی، جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد و با روحیه‌ای بهتر رقابت‌های پیش‌رو را ادامه دهد.