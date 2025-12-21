ابراهیم اشکش از تیم بعثت کرمانشاه جدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه بعثت کرمانشاه با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که ابراهیم اشکش سرمربی تیم بزرگسالان این باشگاه، طی توافقی دوجانبه از جمع قرمزپوشان کرمانشاهی جدا شده است.

این تصمیم در پی نتایج ضعیف بعثت در هفته‌های اخیر اتخاذ شد؛ به‌طوری‌که این تیم در هفت دیدار گذشته خود موفق به کسب پیروزی نشده و حاصل عملکرد آن، سه شکست و چهار تساوی بوده است.

بعثت کرمانشاه همچنین با شکست در ورزشگاه خانگی خود، از دور رقابت‌های جام حذفی فوتبال کشور کنار رفت تا فشارها بر کادر فنی این تیم افزایش یابد.

بر اساس اعلام رسمی مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه، تمرینات تیم در ادامه فصل زیر نظر میلاد میداودی پیگیری خواهد شد تا شرایط فنی تیم برای مسابقات پیش‌رو بهبود یابد.

باشگاه بعثت ضمن قدردانی از زحمات ابراهیم اشکش، برای این مربی در ادامه مسیر حرفه‌ای خود آرزوی موفقیت کرده است.