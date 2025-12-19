به گزارش خبرگزاری مهر، تیم نتبال بانوان هرمزگان (خلیج فارس) با عملکردی موفق در رقابتهای مرحله صعود، جواز حضور در لیگ برتر نتبال کشور را به دست آورد.
شاگردان هنگامه هنگام پور در این رقابتها ابتدا با نتیجه ۳۵ بر ۲۶ تیم خوزستان را شکست دادند و سپس با برتری ۳۲ بر ۲۵ مقابل تیم بوشهر، صعود خود به لیگ برتر را نهایی کردند.
ترکیب تیم نتبال بانوان هرمزگان را فائزه باستانی، آیلار بهمنپور، خدیجه ملاحی، پریا دستآویز، آنوشا پیکری، عسل تاجر، انیس مرادی، راحیل ناصری، آتنا بهروند، انسیه محمودآبادی، معصومه زحمتکش، آمنه حمدیاصل، محبوبه مدارایی، مرضیه تندرو و مهدیه دادرس تشکیل میدادند. هدایت این تیم بر عهده هنگامه هنگامپور بود و فرزانه چنگ نیز به عنوان سرپرست، تیم را همراهی میکرد.
