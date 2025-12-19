به گزارش خبرنگار مهر، رامین سمیعیان مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه بههمراه معاون توسعه و منابع انسانی و مسئول روابط عمومی این ادارهکل، عصر جمعه با حجتالاسلام وحید احمدی نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه دامپزشکی استان ارائه شد و چالشها و نیازهای این بخش، بهویژه در زمینه پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای برنامههای گسترده واکسیناسیون، تشدید نظارتهای بهداشتی و قرنطینهای و انجام عملیات ضدعفونی، نقش دامپزشکی را در کنترل بیماریهای واگیر و مشترک بین انسان و دام بسیار مهم و اثرگذار دانست.
سمیعیان با تأکید بر ضرورت حمایتهای هدفمند از این حوزه افزود: انجام مأموریتهای تخصصی دامپزشکی نیازمند تقویت زیرساختها، تأمین تجهیزات و پشتیبانی اعتباری است تا بتوان تهدیدات بهداشتی را بهصورت مؤثر مدیریت کرد.
وی تأمین اعتبارات لازم برای مقابله با بیماریهای مهم و فراگیر از جمله سویه جدید تب برفکی و آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان را از اولویتهای فوری استان برشمرد و خواستار توجه ویژه به این موضوع شد.
در ادامه، حجتالاسلام وحید احمدی نماینده مردم کنکاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه دامپزشکی، بر پیگیری مطالبات مطرحشده و حمایت از برنامههای این بخش تأکید کرد.
این دیدار با هدف تقویت همکاریها و ارتقای توان اجرایی دامپزشکی استان کرمانشاه برگزار شد.
